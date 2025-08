Boží mlýny? Slavný herec je smířený, že ho mladší partnerka opustí: "Vrátí se mi, co jsem ženám dělal celý život"

5. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Populární herec počítá s životní spravedlností a ví, co se může stát, když má mladší přítelkyni.

Oblíbený herec Miroslav Etzler bere život takový, jaký je. A když se o něm rozpovídá, nemusíte čekat žádné kudrlinky, eufemismy, kulantnosti či chození kolem horké kaše plné příkras.

S otevřeností sobě vlastní mluví i o své velké proměně, která, pravda, nebyla dobrovolná. Etzlerovi totiž loni diagnostikovali cukrovku druhého typu, což byla pro milovníka jídla a sladkostí pořádná čára přes rozpočet.

Herec se nicméně nesesypal, přestavěl dietu od základů a zhubl dobrých třicet kilo.

„Stručně řečeno, prožral jsem se k cukrovce. Takže stačilo vyhodit nadbytečné cukry a kila letěla dolů. Už čtyři roky nepiju alkohol a nechybí mi. I když si někteří myslí, že své politické komentáře na síti X píšu ožralej, tak nejsem, jsem jen upřímnej,“ ušklíbl se v rozhovoru pro Blesk.

Iluze si nedělá ani o své vztahové budoucnosti: „Byl jsem třikrát ženatý a další svatbu nechci. Každé manželství mi něco dalo a vzalo, tak to prostě je. Mám výrazně mladší partnerku a jsem připravený na to, že mě může opustit. Vrátí se mi to, co jsem ženám dělal celý život,“ prohlásil bez obalu.

Nutno doplnit, že Etzlerovi je 60 let a partnerce Heleně Bartalošové je 44, dělí je tedy 16 let.

Což na jednu stranu není málo, ano, ale vedle takových střelců, jako jsou Ployhar, Čermák či Podhůrský, působí pouhých 16 let rozdílu prakticky nicotně. S opouštěním to možná nebude tak horké, obzvlášť vezmeme-li v potaz, že spolu dvojice také vychovává syna.