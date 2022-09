Bože, ochraňuj krále! Karel III. potvrzen na trůnu (VIDEO)

Celý titul panovníka teď zní: Jeho královská výsost, Karel III., z milosti boží král Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ostatních držav a území, hlava Společenství, ochránce víry.

Prohlášení Karla III. za krále jako první podepsal William, princ z Walesu a nástupník trůnu, následovaný královnou manželkou Camillou a britskou premiérkou Liz Trussovou.

Karel III. se stal králem automaticky hned po smrti Alžběty II., sobotní ceremoniál to jen formálně potvrdil.

Panovnice, která stála v čele britské monarchie 70 let, zemřela na skotském zámku Balmoral ve věku 96 let ve čtvrtek odpoledne.

„Při plnění těžkého úkolu, který mi byl uložen a kterému nyní věnuji zbytek svého života, prosím o vedení a pomoc všemohoucího boha,“ četl v osobním prohlášení v druhé části nástupnického ceremoniálu Karel III.

Nový panovník se zavázal, že bude následovat inspirativního příkladu své matky Alžběty a pronesl formální přísahu o zachování Skotské církve.

Prohlášení o nástupu nového vladaře se bude následně číst i v budově londýnské Královské burzy a na dalších místech Británie včetně metropolí Skotska, Severního Irska a Walesu.

Nástupnická rada zasedla ve Svatojakubském paláci v Londýně. Účastnit jejího zasedání se mohou všichni členové Státní rady (Privy Council), který je hlavním poradním orgánem panovníka. Tento orgán má ale nyní přes 700 členů, a tak byly vybrány pouze dvě stovky z nich, kteří byli na zasedání pozváni.

Mezi zúčastněnými byli i bývalí britští premiéři včetně Borise Johnsona, který odevzdal svou rezignaci ještě do rukou královny tento týden v úterý. Po jeho boku stáli i další expremiéři Konzervativní strany Theresa Mayová, David Cameron a John Major a labouristé Tony Blair a Gordon Brown.

Po prohlášení Karla III. za nového krále plným sálem zaznělo oslavné „Bože, ochraňuj krále“.

Tradice byla dodržena. To, co se během staletí na ceremoniálu změnilo, vystihl následující příspěvek na twitteru:

The Accession Proclamation for King Charles III. The only difference between now and 300 years ago? iPhones. pic.twitter.com/4eyxmRuQJb