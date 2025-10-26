Boston výhrou nad Coloradem ukončil sérii proher, Pastrňák nahrál na vítězný gól
26. 10. 2025 – 1:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
V dresu Avalanche se poprvé v sezoně do statistik nezapsal Martin Nečas a jeho tým také v devátém utkání ročníku zaznamenal první prohru bez bodového zisku.
Bruins neúspěšnou sérii utnuli doma proti nejlepšímu týmu Západní konference, s nímž v neděli prohráli 1:4. Hosté z Denveru se také dnes dostali do vedení v 5. minutě díky Arturrimu Lehkonenovi, ale ještě v první třetině skóre otočili Viktor Arvidsson a Michael Eyssimont.
Třetí gól Bostonu, jenž byl nakonec vítězný, vstřelil pět sekund před druhou sirénou Morgan Geekie. Kanadský útočník si za brankou Colorada dojel pro vyhozený puk tečovaný ve středním pásmu Pastrňákem a po rychlé zasekávačce zasunul puk k pravé tyči branky Scotta Wedgewooda. Osmnáct sekund před koncem řádné hrací doby ještě Lehkonen snížil, ale Boston už výhru udržel.