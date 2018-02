Bombastický úspěch: Ledecká píše dějiny, má druhé zlato

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ester Ledecká to dokázala, je dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Na hrách v Pchjongčchangu po zlatu v lyžařském super-G vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu. Ve finále porazila o 46 setin sekundy Němku Selinu Jörgovou.

Ledecká se stala první ženou, která získala na jedné olympiádě dvě zlata v odlišných sportech. Muži to v minulosti dokázali dva, a to před téměř stoletím a shodně v běhu na lyžích a severské kombinaci. Prvním byl Nor Thorleif Haug na premiérových zimních hrách v Chamonix 1924, o čtyři roky později ve Svatém Mořici pak jeho krajan Johan Gröttumsbraaten.

"Byl to fajn den, užila jsem si to," pochvalovala si Ledecká v rozhovoru pro Českou televizi. Připustila, že přechod z lyží na prkno tentokrát nebyl hladký. "Těch pár dní bylo krušných, nedokázala jsem se do toho moc dostat. Nakonec jsem se stihla rozjezdit," řekla.

Opět ocenila práci realizačního týmu.

"Mám radost, že jsem mohla dokázat, že i můj snowboardový tým šlape jako hodinky," poznamenala a jmenovala všechny, kdo jí ke zlatu pomohli v čele se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem.

"Je to skvělý mít tyhle lidi za sebou, všechny ty lidi, kteří se o mě starali až do teď. Je to vaše zásluha, já už jenom jezdím z kopce dolů," řekla Ledecká, která jako druhý český sportovec po rychlobruslařce Martině Sáblíkové získala na jedné zimní olympiádě více zlatých medailí. Za dvě zlaté obdrží od Českého olympijského výboru odměnu 3,5 milionu korun.

Oslavy na Staromáku

Praha chystá na pondělí velké přivítání úspěšných olympioniků. Program na pódiu s velkoplošnou obrazovkou začne v 15:00.

Olympijská výprava v čele s Ledeckou by měla dorazit kolem 17:00 přímo z letiště, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Čeští olympionici dosud získali v Pchjongčchangu sedm cenných kovů. Vedle 'zlaté' Ledecké má stříbro rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář, bronz biatlonistka Veronika Vítková, rychlobruslařka Karolína Erbanová a snowboardistka Eva Samková. O třetí místo v olympijském turnaji v sobotu budou bojovat čeští hokejisté.

Na Staroměstském náměstí vyroste pódium o rozměrech 12 krát 10 metrů. Vedle něj bude velkoplošná obrazovka o velikosti 10 krát 6 metrů. Program s hudbou a přímými reportážními vstupy bude moderovat Libor Bouček.

Staroměstské náměstí je tradičním místem oslav českých sportovních úspěchů. Lidé zde slavili například před dvaceti lety triumf hokejistů na olympiádě v Naganu nebo jejich vítězství na mistrovství světa v roce 2010.