Bolí vás klouby? Možná děláte tuto zásadní chybu při vstávání
23. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | BS |Diskuze:
Ráno vyletíte z postele a hned první krok bolí v koleni nebo křupne v kříži. Skutečným viníkem není věk ani matrace, ale jeden špatný pohyb, který dělá skoro každý.
Nebezpečný ranní „sed-leh"
Nejhorší možný způsob, jak ráno vstát, je zvednout se z polohy na zádech přímo do sedu s nataženýma nohama, navíc bez opory rukou. V tu chvíli musí vaše meziobratlové ploténky a kyčelní klouby nárazově absorbovat celou váhu horní poloviny těla. Svaly jsou přitom po několikahodinovém spánku uvolněné a nedokážou páteř zpevnit.
Obrovskou ránu dostávají i kolena. Pokud vstanete, aniž byste nohy posunuli dostatečně pod sebe, přebírají kolenní klouby zátěž pod naprosto nepřirozeným a nevhodným úhlem.
Abychom pochopili, proč to kloubům tolik vadí, musíme se podívat na chrupavku. Ta totiž nemá vlastní cévy a je vyživována pouze synoviální tekutinou (kloubním mazem). Tato tekutina se ale uvolňuje až při plynulém pohybu.
Ranní prudký, nepřipravený zdvih chrupavku doslova slisuje jako suchou houbu. Pokud tento šok tělu ordinujete každý den, mikroskopické trhlinky se sčítají a zaděláváte si na vážné ortopedické problémy.
Co na to říkají biomechanické studie?
To, že nesprávné vstávání ničí tělo, není jen domněnka fyzioterapeutů. Dokazují to přesná data z renomovaného vědeckého magazínu Journal of the American Geriatrics Society, který zkoumal rozdíly v pohybech mezi mladými a staršími lidmi při přesunu z lehu do sedu.
Studie jasně ukázaly, že lidé, kteří se při vstávání neopírají o ruce, zásadně přetěžují bederní část páteře. K podobným závěrům došli i japonští vědci zkoumající vliv předklonu trupu.
Zjistili, že čím více se při zvedání z postele předkloníte (aniž byste si pomohli rukama), tím větší zátěž se přesouvá přímo na oslabená bedra. Pokud se naopak zvedáte příliš vzpřímeně a s nohama daleko od těla, ničení chrupavky schytají kolena, což pomáhá rozvoji artrózy.
Tři kroky, které vám zachrání klouby
Během spánku jsou klouby dlouhé hodiny v klidu. Svaly, šlachy i vazy ztuhnou a kloubní maz není rovnoměrně rozprostřen. Proto je nutné vstávat postupně a bez švihových pohybů. Správná technika vám zabere asi tři vteřiny navíc.
1. Otočte se na bok: Nikdy se nezvedejte přímo ze zad. Přetočení na bok okamžitě odlehčí tlak na citlivou křížovou oblast zad.
2. Spusťte nohy z postele: Pokrčte kolena a plynule spusťte nohy přes okraj matrace dolů, dokud se chodidla nedotknou země. Váha nohou zafunguje jako přirozená páka.
3. Odtlačte se rukama: Dlaní a předloktím se opřete o matraci a plynule zvedněte trup. Hlava jde nahoru vždy jako poslední. Právě asistence rukou je podle fyzioterapeutů absolutně klíčová.
Past v koupelně a zrádný první krok
Úspěšným vstáním z postele ale ranní rizika nekončí. Fyzioterapeuti důrazně varují před okamžitým dlouhým a rychlým krokem směrem do koupelny. Prudké vyražení vpřed totiž extrémně přetěžuje nerozcvičené třísla a kyčle. Po postavení se na nohy se na sekundu zastavte, stabilizujte postoj a teprve poté vyrazte.
Stejně devastující je i ranní hygiena. Čištění zubů, při kterém se dlouhé minuty výrazně hrbíte a nakláníte hluboko nad umyvadlo, je pro ranní nerozcvičená bedra doslova likvidační.
Snažte se stát co nejvíce vzpřímeně a pokud se potřebujete naklonit, mírně pokrčte kolena nebo se jednou rukou opřete o okraj umyvadla, čímž páteři okamžitě odlehčíte. Zkuste tuto drobnou rutinu zavést hned zítra ráno – první dny vám sice přijde nepřirozená, ale velmi rychle pocítíte obrovský rozdíl.