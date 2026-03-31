Bolestivá omluvenka z oslavy. Petr Nárožný si zle rozbil obličej: "Zamotal jsem se, spadl a rozmlátil si ústa"
31. 3. 2026 – 12:17 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený herec přiznal, že se dobil tak zle, že by na veřejnosti strašil lidi. A tak raději zůstává doma.
Nejspíš jste zaznamenali, že měl před několika dny herec Zdeněk Svěrák velkou slávu: Ještě aby ne, připíjelo se na jeho velkolepé jubileum, oslavil totiž 90 let. Na večírku nicméně chyběl jeho dlouholetý známý a kamarád Petr Nárožný, který se s oslavencem zná už víc než půl století a střihli si spolu slavné role v ikonických filmech jako Jáchyme, hoď ho do stroje! či Marečku, podejte mi pero!
A když se ho novináři zeptali proč, nic nezastíral. Jeho omluvenka byla totiž jasná: Jeho obličej prý vypadá tak hrozivě, že ho nemůže ukázat lidem.
„Vypadám jako Frankenstein. Jsem už vetchý stařeček, zamotal jsem se, spadl a rozmlátil si ústa. Obličej mám strašně pomlácený. Strašil bych tam lidi,“ přiznal bez výkrutů pro magazín Aha!.
„Víte ale, ta noha mi stále dělá problémy. Nemůžu dlouho sedět ani stát. A první, co by bylo, když bych tam přišel, tak bych nehledal oslavence, ale židli. Jsem prostě nepoužitelný,“ dodal.
Rovnou ale i rázně odmítl, že by za absenci jakýmkoliv způsobem mohla křivda, kterou dlouhá léta pociťoval vůči Svěrákovu blízkému kolegovi, slavnému Ladislavu Smoljakovi.
Smoljak mu kdysi "ukradl" roli v legendární komedii Vrchní, prchni. Svěrák totiž psal hlavní roli slavného filmu na míru přímo pro Nárožného, režisér Smojlak si ale nakonec prosadil Josefa Abrháma, protože chtěl herce, který do role dostane vtip jemněji a nikoliv rozeného komika.
Nárožnému to mohli vysvětlovat, jak chtěli, křivda zkrátka existovala: „Smoljak mu mohl stokrát říkat, proč to dělá a co tím sleduje, trpkost v Petrovi už ale zůstala,“ vyprávěl Svěrák.
„Ano, psal pro mě roli a potom mi ji Smoljak vzal, byl jsem zklamán a měl jsem velký vztek. Rozhodně jsem ale nezatrpknul. Na toto musí být každý herec připravený, že režisér má právo veta. A snad si nemyslíte, že tohle je také jeden z důvodů, proč jsem se z oslavy omluvil? Blbost! Naopak bych tam rád byl a moc!. Chybí mi společnost. Milé tváře mě vždycky nabíjí,“ rozpouští jakékoliv domněnky Nárožný.
Právě na nabíjení tváří by si ale pro příště měl dát spíš pozor.