Bolesti bylo moc. Herečka musela po tragické ztrátě miminka vyhledat odbornou pomoc
17. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Přes nejhorší možnou událost se nejde jen tak přenést.
Je to sotva týden, co herečka Veronika Arichteva oznámila zprávu o kruté tragédii. V pokročilém těhotenství přišla o miminko.
Přestalo mu bít srdce.
Místo druhého potomka, na kterého se s manželem Biserem Arichtevem tolik těšili, přijde jen ticho a tísnivá prázdnota.
A jako by to snad nestačilo, Veronika musela dítě přesto porodit, aby neohrozila ještě své zdraví. Snažila se být statečná, ale bolest je zkrátka neskutečně obrovská: „Držet tě poprvé v náručí a pak tě muset nechat jít, nás zlomilo,“ psala před týdnem.
Podobně krutý zážitek může matce způsobit klidně i celoživotní trauma. Veronika proto udělala nejlíp, jak v hrůzné situaci mohla: Svěřila se do péče odborníkům.
Pomáhá jí organizace Dítě v srdci, která se specializuje právě na podobné případy. Již dřív pomohla kupříkladu herečce Sáře Donutilové, kterou postihla prakticky totožná tragédie.
„Poskytujeme odbornou péči lidem zasaženým perinatální ztrátou dítěte v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo po něm. Šíříme povědomí o potřebách těchto rodin a přispíváme k postupné transformaci perinatální paliativní péče v ČR,“ píše se na oficiálních stránkách organizace.