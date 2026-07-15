Bolek Polívka o skandálu z Varů: "Chlastají všichni, jen o mně se to píše"
15. 7. 2026 – 9:22 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený herec vysvětlil, co se vlastně stalo. A rovnou přidal i lákadlo: Prý se o něm bude také točit dokument.
Proslýchalo se, že si oblíbený herec Bolek Polívka úplný závěr filmového festivalu ve Varech moc neužil, protože prý mělo dojít k incidentu v hotelu Embassy.
Zprávy o jeho intenzitě se různily: K přečtení byly informace o tom, že mělo dokonce dojít k potyčce, že měl roli hrát alkohol a nebo že Bolkovi prostě a dobře odmítli nalít.
Sám herec nyní pro eXtra.cz uvedl věci na pravou míru:
„To je přimyšleno, namyšleno a vymyšleno. Oni to psali, to je právě to. Ale opravdu jsme se šli jenom podívat na fotbal. Bylo tam pár lidí, pár Francouzů. Dívali jsme se s nima, Marcelka šla pro pivo a oni řekli, že pivo nedávají, že už mají zavřenou recepci, a jinak vůbec k ničemu nedošlo,“ vysvětlil.
„Ale je to tak, jako jak já říkám, všichni chlastaj, jenom o mně to píšou,“ smál se.
Již brzy se ale možná dočkáme většího množství podobně třeskutých hlášek, protože když přišla řeč na dokument o Báře Basikové, Bolek prozradil, že něco menšího vzniká i o něm.
Jedná se ale o menší formát, žádná sonda do celé kariéry a života: „Teď vlastně takový dokument točí. Nebude to trvat tolik let, ale třeba rok, dva.“
Což Bolkovi nijak zvlášť nevadí, protože, jak připustil, najdou se i místa a chvíle, na které by nejraději zapomněl a rozhodně je nehodlá prezentovat v dokumentu: „Našly by se místa, kde jsou dodneška záplaty. I místa, kde jsou dodneška různý zranění a jizvičky,“ přiznal.