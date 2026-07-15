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Bolek Polívka o skandálu z Varů: "Chlastají všichni, jen o mně se to píše"

15. 7. 2026 – 9:22 | Magazín | Jana Strážníková

Bolek Polívka o skandálu z Varů: "Chlastají všichni, jen o mně se to píše"
zdroj: Profimedia.cz
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Oblíbený herec vysvětlil, co se vlastně stalo. A rovnou přidal i lákadlo: Prý se o něm bude také točit dokument.

Proslýchalo se, že si oblíbený herec Bolek Polívka úplný závěr filmového festivalu ve Varech moc neužil, protože prý mělo dojít k incidentu v hotelu Embassy.

Zprávy o jeho intenzitě se různily: K přečtení byly informace o tom, že mělo dokonce dojít k potyčce, že měl roli hrát alkohol a nebo že Bolkovi prostě a dobře odmítli nalít.

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Sám herec nyní pro eXtra.cz uvedl věci na pravou míru:

„To je přimyšleno, namyšleno a vymyšleno. Oni to psali, to je právě to. Ale opravdu jsme se šli jenom podívat na fotbal. Bylo tam pár lidí, pár Francouzů. Dívali jsme se s nima, Marcelka šla pro pivo a oni řekli, že pivo nedávají, že už mají zavřenou recepci, a jinak vůbec k ničemu nedošlo,“ vysvětlil.

„Ale je to tak, jako jak já říkám, všichni chlastaj, jenom o mně to píšou,“ smál se.

Již brzy se ale možná dočkáme většího množství podobně třeskutých hlášek, protože když přišla řeč na dokument o Báře Basikové, Bolek prozradil, že něco menšího vzniká i o něm.

Jedná se ale o menší formát, žádná sonda do celé kariéry a života: „Teď vlastně takový dokument točí. Nebude to trvat tolik let, ale třeba rok, dva.“

Což Bolkovi nijak zvlášť nevadí, protože, jak připustil, najdou se i místa a chvíle, na které by nejraději zapomněl a rozhodně je nehodlá prezentovat v dokumentu: „Našly by se místa, kde jsou dodneška záplaty. I místa, kde jsou dodneška různý zranění a jizvičky,“ přiznal.

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Tagy:
skandál alkohol incident vyhazov herec
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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