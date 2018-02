Boj proti Uberu: Protestují taxikáři míří na magistrálu

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Řidiči taxi protestují ve čtvrtek v Praze proti alternativním přepravním službám typu Uber. Na parkoviště u strahovského stadionu se jich podle organizátorů akce sjelo až 2 tisíce, magistrát uvádí 1400 vozidel. Taxikáři plánují vydat se ze Strahova pomalou jízdou směrem do centra města. Tvrdí ale, že úplnou blokádu ulic metropole neplánují.

Cílem taxikářů bude severojižní magistrála ve středu města. Vyrazit by měli po 13:00 za předpokladu, že za nimi nepřijedou k jednání členové vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že ho nikdo neoslovil. Když ho taxikáři pozvou, rád je vyslechne, uvedl. Jednat s nimi ale podle něho měl pražský magistrát. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) uvedl, že za taxikáři nedorazí. Bude s nimi jednat na pravidelné schůzce ve druhé polovině února. Slíbil, že novela k regulaci alternativních přepravních služeb bude hotova v řádu týdnů.

Řidiči plánují vyjet na magistrálu pomalou jízdou ve dvou kolonách. Jedna kolona pojede přes Chotkovy sady, kolem Úřadu vlády a přes Hlávkův most na magistrálu.

Druhá sjede ze Strahova na Holečkovu ulici a pojede přes Zborovskou ulici, Jiráskův most a Resslovu ulici na I. P. Pavlova, kde rovněž najede na magistrálu. Poté plánují taxikáři jezdit podle předpisů po ve smyčkách po obou trasách tam a zpátky. Magistrát na webu uvedl, že po dvou hodinách by se měli vrátit zpět na Strahov. Policie v této souvislosti upozornila na to, že obyvatelé by se měli připravit na dopravní komplikace.

Způsob protestu se některým dispečinkům taxi nelíbí. Podle jednatele firmy Modrý anděl Roberta Faltýnka je nepřípustné, aby si taxikáři vzali pro vyjádření svého nesouhlasu jako rukojmí motoristy v Praze. Důvod akce je ale podle něho legitimní a služby typu Uber by se měly regulovat.

Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová před shromážděním protestujících řidičů uvedla, že taxikáři jsou i řidiči, kteří provozují přepravní služby prostřednictvím digitálních platforem. Proto by měli podle ní splňovat stejné zákonné podmínky. "Měl by platit jeden metr. Vyzýváme vládu k tomu, aby začala konat," uvedla.

Řidiči taxi se na místo srazu začali sjíždět už po 09:00, pražské taxikáře přijeli podpořit i někteří kolegové z jiných krajů. Řidiči postávali u vozidel a v hloučcích diskutovali. Někteří využili improvizovaný stánek s občerstvením, jedno větší dodávkové vozidlo sloužilo jako petiční stánek. Řidiči měli na automobilech protestní samolepky i další polepy, na některé připevnili i české vlajky.

Řidičů taxi je v hlavním městě podle odhadů zhruba 8 300 a vadí jim, že řidiči Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Dnes společnost uvedla, že se snaží hledat s městem a dalšími institucemi řešení, které by vyhovovalo všem. Řidiči taxi protestovali v Praze proti Uberu už loni.