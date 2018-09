Boj o právo řídit auto vyhrály, teď chtějí závodit. Ale stejně jsou podřízené mužům

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Ještě před pár týdny nesměly sednout za volant, dnes vyrážejí nejen na silnice, ale i na automobilové okruhy. Ve škole smyku Saúdky trénují a doufají, že jim přísné úřady islámské země dovolí udělat si zkoušky na závodění.

Na automobilovém okruhu v Rijádu burácí motor sportovního vozu. Za volantem sedí s přilbou na hlavě Raná Mímúníová a po jejím smyku se za autem zvedá oblak kouře. Saúdská Arábie pustila v červnu poprvé za volanty také ženy a Saúdské Arabky chtějí zjistit, jak chutná rychlost. "Miluji rychlost, sním o autě o síle 500 koní," říká třicetiletá Mímúníová a nechává hlučný motor v chodu.

Čeká, až úřady ženám povolí udělat si zkoušky také na závodění, což ženám otevře dveře automobilového sportu.

A k němu patří umění smyku, jemuž se nelze učit na saúdskoarabských silnicích, neboť je to zakázáno. Dá se mu ale věnovat v rijádském parku Díráb, jehož majitelé však kladou důraz na bezpečnost.

Pascal Menoret ve své knize Radost z řízení v Rijádu (Asfaltové království: revoltující mládež v Rijádu) popsal, jak byl v Saúdské Arábii svědkem posedlosti tamních mužů naučit se kontrolovanému smyku, čímž si podle něj Saúdští Arabové dokazovali, že jsou praví muži.

A teď to zajímá i ženy. Nejčastěji se ptají, jak to zvládnout, v jakém autě a za jak dlouho se to dá naučit, říká instruktor Faláh Džarbá pozorující jízdu paní Mímúníové po okruhu.

S novou klientelou začali prodejci aut v království nabízet menší modely, ale některé Saúdské Arabky dávají přednost velkým americkým vozům. "To je mýtus, že Saúdské Arabky dávají přednost malým autům," tvrdí Mímúníová.

Radost z jízdy

Ženy jako je ona inspiruje Asíl Hamadová, která se stala jako první Saúdská Arabka členkou národní automobilové federace a v červnu zasedla za volant Formule 1 ve Francii.

V rijádské škole trénuje také několik motocyklistek. V obtažených džínsech a v tričkách sedí na motocyklech Harley-Davidson. Před zrušením zákazu řízení pro ženy se v království objevily simulátory, aby se ženy mohly seznámit s volantem. Mnohé Saúdské Arabky se ale stále drží od silnic dál.

"Blahopřeji, konečně jsem viděl ženu za volantem! I když to byla Bahrajnka, i to se počítá, protože řídí na půdě Saúdské Arábie," napsal nedávno na twitteru komik Jásir Bakr. Prozatím za volanty usedají hlavě ty ženy, které si řidičský průkaz obstaraly už dříve v cizině a v Saúdské Arábii pak udělaly zkoušky.

Mnohé ženy si stěžují, že kurz řízení je pro ženy mnohem dražší než pro muže a také že není dostatek ženských instruktorek. Některé ženy se bojí agresivity ze strany řidičů.

Když mužský opatrovník nesvolí,...

Na klidu jim nepřidávají ani represe úřadů proti feministkám, které se nespokojily s povolením k řízení aut a bojují také za zrušení mužského opatrovnictví, které ženu vydává napospas otci, manželovi nebo bratrovi, pokud chce žena cestovat, vdát se nebo studovat.

"Vláda sice rozšiřuje ženám možnosti zábavy, avšak zároveň zužuje prostor pro politické vyjádření," říká Kristin Diwanová z washingtonského ústavu pro státy z oblasti Perského zálivu. "Ženy se mohou věnovat rychlé jízdě a smykům, ale nemohou ochutnat svobodu projevu," dodává.

Organizace Amnesty International získala údaje, že od května bylo v království zatčeno 12 bojovníků za lidská práva a osm z nich jsou ženy. Tento postup vyvolal diplomatickou roztržku s Kanadou, když Ottawa vyzvala Rijád, aby tyto aktivisty nechal propustit. "V otázce rovnosti pohlaví je to pochybný pokrok: Ženy jsou teď stejně jako muži zatýkány za to, že bojují o svá práva," konstatovala Diwanová.