Bohuš Matuš vysvětlil krach vztahu s manželkou: "Chtěla si užívat. Dalo se čekat, že to tak dopadne"
25. 6. 2026 – 6:16 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvákovi se nejdřív nechtělo, pak se ale rozpovídal o tom, jak a proč jeho vztah s mladičkou partnerkou vlastně skončil.
Vztah sice navenek vypadal zamilovaně a krásně, ve skutečnosti už ale vyhořel a vyprchal před dlouhou dobou, přiznal známý zpěvák Bohuš Matuš.
Dodal také, že si moc dobře uvědomuje, že věkový rozdíl (od partnerky ho dělí 30 let) byl zkrátka až příliš obrovský a že se podobný konec dal zkrátka a dobře čekat.
„Mluvil jsem s Lucinkou, opravdu někam řekla, že spolu končíme. Tak to tak asi je. Nekecal jsem vám. Nechtěl jsem se o tom prostě s nikým bavit. Nikomu jsem to doteď ani neřekl, ale teď, když to oznámení Lucka nachystala do médií, tak už je to jedno,“ vysvětloval Matuš pro eXtra.cz.
„Už jsem s tím dlouho smířený. Žádné hrátky to ale opravdu nejsou. Není to ani PR na muzikál. Je to reál. Trvá to zhruba už rok. V podstatě jsme spíš jen kamarádi už dlouho, aspoň poslední dva roky, ale nechtěli jsme to nikde rozviřovat,“ vyprávěl.
Přesné důvody prozrazovat nechtěl, jistou zahořklost a rozladěnost ale ovládnout nedokázal: „To víte, je mladá, chce si užívat, chce prostě studentský život. Chodí na konzervatoř, tam má různé kamarády, takže si prostě žije svůj vlastní život. A teď už si ho chce žít úplně sama,“ prohlásil na konto své ženy.
Kamenem úrazu byl prý především věkový rozdíl: „Lucka mi oznámila: ,Takhle to už nechci. Je to všechno fádní, furt stejné a já se prostě chci bavit‘. Tak jsem jí řekl: 'Vždyť se bav, rozumně se domluvíme. Nebudu ti bránit. Mám tě rád, ty máš ráda mě, ale láska tam už zkrátka není.‘“
Matuš ještě dodal, že vztahu sice nelituje a je vděčný za zkušenost, ale už se poučil a podobně mladou přítelkyni už nechce:
„Ony po mně tyhle mladé fanynky vždycky šly a to hodně. Lucka byla, pravda, moc mladá, tak si říkám, že už nikdy nechci nikoho tak mladičkého. Kamarád režisér mi říkal, že se mu taky líbí mladé holky, ale že je to blbost. Že do toho nikdy nemám jít. A měl pravdu. Dalo se to čekat, že to takhle dopadne,“ zakončil.