Bohuš Matuš vystřihl bizarní čelem vzad: "Milujeme se a nenecháme si to od vás zničit"
20. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Ještě na konci června to vypadalo na definitivní krach. Bohuš Matuš a jeho o třicet let mladší manželka Lucie veřejně potvrdili, že jdou od sebe, a zpěvák sypal do médií silná slova o odkopnutí a vyhaslé lásce.
Nyní ale přišel bizarní veletoč: Rozchod byl prý jen legrace kvůli vedru, teď plánuje s Lucinkou svatbu v kostele
Z drsného konce je náhle idylka
Události posledních týdnů kolem muzikálového zpěváka připomínají naprosto šílenou horskou dráhu. Vše začalo na charitativní akci Anděl mezi zdravotníky, kam Matuš dorazil pouze s dcerou Natálkou. Tehdy novinářům s vážnou tváří tvrdil, že s Lucií už delší dobu žijí odděleně a manželství absolutně nefunguje.
Konec vztahu tehdy na sociálních sítích potvrdila i samotná Lucie s tím, že zůstávají pouze přáteli.
Zpěvák v emocích vypouštěl do světa hořká prohlášení. Do médií se nechal slyšet, že ho mladá manželka odkopla, protože si chce po svém užívat života a bavit se s kamarády z konzervatoře. Z manželství navíc udělal obrovskou chybu, do které podle svých slov nikdy neměl jít. Fanoušci i média tak logicky brali rozpad jejich kontroverzního vztahu jako hotovou věc.
Za všechno může přehřátí?
Nyní je ale všechno jinak. Dvojice ohlásila velkolepý návrat, ačkoli podle svých nejnovějších slov se vlastně nikdy nerozešla.
Vysvětlení je mírně cítit pokapaným karbidem: Bohuš Matuš se hájí tím, že na zmíněné akci panovala extrémní letní vedra. Byl prý zkrátka jen přehřátý, unavený a z novinářů si v podstatě po obyčejné partnerské hádce „udělal legraci“.
„Nikdy jsme od sebe neodešli a ani na vteřinu jsme o rozchodu neuvažovali,“ tvrdí dnes s naprostou jistotou, přestože ještě před pár dny sáhodlouze mluvil o dvouleté hluboké krizi.
Co se ale doopravdy odehrálo doma za dveřmi či jestli dostal céres a snaží se všechno žehlit, je ve hvězdách.
Tak či tak, Lucie, která studuje konzervatoř a buduje si vlastní kariéru, už zkrátka nesedí jen doma, což Matuš prý těžce nesl: „Byl jsem zvyklý mít Lucii pořád u sebe, čtyřiadvacet hodin denně. Teď se vídáme o dost méně,“ posteskl si v upřímné zpovědi umělec.
Jeho dřívější kritiku tak okamžitě vystřídala chvála. Na svou ženu je prý obrovsky pyšný a nesmírně obdivuje, jak dokáže skloubit náročnou školu i péči o rodinu.
Druhá svatba v kostele a vzkaz kritikům
Usmíření manželé následně natočili společné video z hlučné restaurace, kde spekulace o rozchodu definitivně smetli ze stolu.
„My se milujeme a nenecháme si to od vás zničit,“ vzkázal Matuš podivně obviňujícím způsobem poté, co celé extempore sám začal.
Své manželské sliby si chtějí zopakovat a zpečetit je tentokrát přímo před Bohem. Jejich první ostře sledovaný obřad totiž proběhl v poněkud netradičním dětském zábavním parku Krtkův svět.
Klasický kostelní obřad by tak pro ně měl mít mnohem důstojnější a hlubší symbolický význam. Inu, uvidíme.