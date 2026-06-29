Blízkovýchodní producenti navzdory útokům na lodě pokračují ve vývozu ropy a LNG
29. 6. 2026 – 13:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Producenti ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) na Blízkém východě pokračují v nakládce, a to navzdory novým útokům na lodě v klíčovém Hormuzském průlivu a obnoveným úderům mezi Spojenými státy a Íránem v posledních dnech.
Vyplývá to z dat o lodní dopravě, na která dnes odkazuje agentura Reuters. Plavidla ale kvůli bezpečnosti vypínají transpondéry, a přestávají tak vysílat identifikační signál.
Přeprava energetických komodit přes Hormuzský průliv se zpomalila, když čtvrteční útok na kontejnerovou loď a sobotní útok na ropný tanker vyvolaly novou sérii vzájemných odvetných úderů. Ty pak narušily křehké příměří mezi Washingtonem a Teheránem.
V neděli však jeden z amerických představitelů uvedl, že se obě země dohodly na zastavení bojů a na obnovení jednání o strategicky významném průlivu. Před eskalací konfliktu na Blízkém východě, který začal 28. února americko-izraelskými údery na Írán, přes Hormuzský průliv procházela asi pětina světových dodávek ropy a LNG.
U terminálu Rás Tanúra v Saúdské Arábii dnes podle dat společnosti LSEG kotvil kvůli nakládce už čtvrtý supertanker. Plavidlo je schopno přepravit až dva miliony barelů ropy. Tanker tam ropu nakládal, přestože v neděli u terminálu havaroval vrtulník ropné společnosti Saudi Aramco. Při havárii zahynulo 14 lidí, příčina nehody nebyla bezprostředně známa.
O víkendu tam naložily ropu ještě další tři supertankery, po odplutí od terminálu ale takzvaně ztmavly, což znamená, že vypnuly transpondéry, aby nebylo možné je identifikovat. Tento postup má snížit riziko napadení při plavbě Perským zálivem.
Jeden z těchto supertankerů se dnes znovu objevil v systému sledování lodí, až úspěšně proplul Hormuzským průlivem. Teď je na cestě do Japonska. Další dva supertankery vpluly do Hormuzského průlivu v neděli a zakotvily u terminálu ve Spojených arabských emirátech, kde nakládají ropu.
Společnost Saudi Aramco odmítla situaci komentovat. Firma Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) uvedla, že v souladu se svou politikou neposkytuje informace o poloze, pohybu ani trasách svých lodí.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě na konci února způsobila prudký růst cen energetických surovin, ale například i hnojiv, která se přes Hormuzský průliv také přepravují. Cena ropy Brent se na konci dubna vyšplhala ke 120 dolarům za barel, v únoru se pohybovala kolem 70 USD. Po částečném zklidnění situace z poslední doby se Brent aktuálně pohybuje nad 72 USD za barel.