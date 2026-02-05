Blíží se moment, který jen tak nezažijete - budete moci vidět šest planet najednou
5. 2. 2026 – 13:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šest planet na jedné obloze, vzácný Merkur a sluneční zatmění, jaké se nevidí celé dekády. Nadcházející měsíce nabídnou nebeskou podívanou, kvůli které se vyplatí zvednout hlavu k obloze a nechat se unést vesmírem.
Obloha letos hraje všemi barvami a vesmír jako by se rozhodl připomenout, proč lidé odjakživa zvedali hlavu k nebi s úžasem. Po výrazném superúplňku na začátku roku a silném závěru loňské sezony s meteorickým rojem Geminid přichází období, které potěší nejen zkušené astronomy, ale i úplné začátečníky. Stačí trocha trpělivosti, jasná obloha a chuť nechat se unést. Jedním z hlavních lákadel nadcházejících týdnů je planetární přehlídka, během níž se na obloze sejde hned šest planet současně. A to je přesně ten typ úkazu, který dokáže proměnit obyčejný večer v malý osobní svátek.
Šest planet na jedné obloze
Na konci února, konkrétně 28. dne, se krátce po západu Slunce objeví na večerní obloze Merkur, Venuše, Saturn, Jupiter, Uran a Neptun. Z pohledu ze Země se rozprostřou podél pomyslné linie nebo oblouku, což souvisí s tím, že všechny planety obíhají Slunce v relativně ploché rovině. Nejde tedy o skutečné srovnání do řady, ale o působivý optický efekt, který přesto bere dech.
Čtyři z těchto planet budou při příznivém počasí viditelné pouhým okem. Venuše a Jupiter patří k nejjasnějším objektům noční oblohy a prakticky je nelze přehlédnout. Jupiter navíc vystoupá vysoko do souhvězdí Blíženců a zůstane tam po většinu noci, takže nabídne ideální cíl i pro pozorování z města. Saturn se objeví níže nad obzorem a jeho pozorování může zkomplikovat zbytkové světlo po západu Slunce, přesto se při dobrých podmínkách dá rozeznat i bez optiky. Merkur je tradičně nejtěžší oříšek, protože se drží velmi blízko Slunci a často splývá s jasem soumraku.
Uran a Neptun už vyžadují triedr nebo dalekohled. Uran se nachází výš na obloze v souhvězdí Býka a zapadá až kolem půlnoci, což dává pozorovatelům solidní časové okno. Neptun je naopak extrémně nenápadný a bez optického přiblížení zůstane lidskému oku skrytý. Právě kombinace snadno viditelných a obtížně dosažitelných planet ale dělá z celé přehlídky malou astronomickou výpravu.
Vzácný Merkur a nebeské vyvrcholení léta
Zvláštní pozornost si zaslouží Merkur, planeta, kterou mnozí nikdy na vlastní oči neviděli. Většinu času se z našeho pohledu zdržuje příliš blízko Slunci a ztrácí se v jeho záři. V nadcházejících dnech se ale na krátkou dobu od Slunce vzdálí natolik, že ho bude možné zahlédnout krátce po západu nebo těsně před východem Slunce. Právě tehdy doplní sestavu šesti planet a nabídne jednu z těch vzácných příležitostí, kdy se tato nenápadná planeta ukáže v celé své kráse. Ke konci měsíce se pak znovu schová za Sluncem, ale oblohu v té době ozdobí i tenký srpek Měsíce, který celou podívanou ještě zvýrazní.
A pokud by planetární přehlídka byla jen rozehřívacím kolem, léto přinese skutečné finále. V srpnu se odehraje téměř úplné zatmění Slunce, považované za nejlepší pozorovatelné z této části Evropy za několik desetiletí. V podvečer se Měsíc zakousne do slunečního disku a v maximu zakryje přibližně devadesát procent Slunce. Takový úkaz není jen astronomickou raritou, ale i silným vizuálním zážitkem, který dokáže na chvíli změnit atmosféru celého dne.
Planetární přehlídky samy o sobě nejsou extrémně vzácné, ale možnost vidět tolik planet během krátkého časového úseku, a navíc v kombinaci s dalšími výraznými úkazy, se nenaskýtá každý rok. Právě teď je ideální chvíle zpomalit, vyjít ven a připomenout si, že nad každodenním shonem se rozprostírá fascinující kosmické divadlo. Stačí zvednout hlavu a nechat se vtáhnout.