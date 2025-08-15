Bitcoinová bomba praskla: Policie zadržela Jiřikovského, miliardový dar ministerstvu v ohrožení
15. 8. 2025 – 16:35 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Drama kolem nechvalně proslulého daru 468 bitcoinů ministerstvu spravedlnosti nabírá obrátky. Policie zasáhla v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi, muže podezřelého z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Zásah byl podle svědků jak z akčního filmu – policisté v kuklách, beranidlo, útěk po střechách. A teď? Kryptoměna je zajištěná, úředníci i politici se přou, co s ní dál.
Noční razie a útěk na střechu
Podle očitých svědků dorazily k domu tři dodávky s policisty v kuklách. Ti se pokusili vyrazit dveře, zatímco Jiřikovský se snažil utéct na střechu, dokonce i s dětmi. Nakonec se po zjištění, že nejde o „zločince“, ale o policii, vzdal. Zásah provázela domovní prohlídka a viditelné poškození vstupních dveří.
Jiřikovský čelí obvinění z praní špinavých peněz a nedovoleného nakládání s drogami. Podle Deníku N policie rozdělila kauzu na dvě větve – jednu zaměřenou přímo na Jiřikovského a jeho údajné řízení darknetu, druhou na úředníky, kteří se podíleli na převodu bitcoinového daru ministerstvu.
Kryptomiliarda v hledáčku
Bitcoinový dar, v době předání v hodnotě zhruba miliardy korun, přijalo ministerstvo spravedlnosti za éry Pavla Blažka. Část – 235 bitcoinů – už byla vydražena za téměř 447 milionů korun, zbytek, tedy 233 bitcoinů, zůstal uložen u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po zásahu policie jsou nyní tyto prostředky zajištěné.
Audit, který nechala zpracovat současná ministryně Eva Decroix, tvrdí, že ministerstvo dar přijmout nemělo – už tehdy totiž existovalo vážné podezření, že může jít o výnos z trestné činnosti. Audit navíc varuje, že úřad mohl svým postupem naplnit skutkové podstaty trestných činů.
Politická přestřelka
Zadržení Jiřikovského okamžitě rozvířilo politickou scénu. Decroix na síti X napsala, že zásah policie vítá a že může přinést odpovědi na klíčové otázky případu. Největší opoziční hnutí ANO požaduje i odchod ministra financí Zbyňka Stanjury, který měl být podle nich do kauzy zapojen.
Bývalý ministr Blažek naopak tvrdí, že přijetí daru bylo jediným způsobem, jak případný nelegální majetek zajistit. Decroix mu vzkázala, že „je to celé od začátku úplně špatně“ a že jeho „moudra“ teď ministerstvu nejsou k ničemu.
Případ se tak dál komplikuje – a zatím není jasné, zda bitcoiny zůstanou státu, nebo půjdou jinou cestou. Jisté je jen to, že příběh o miliardovém daru a noční razii bude ještě pokračovat.