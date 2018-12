BIS varuje před ruskými špiony. Těží z velké diplomatické mise i lehkovážnosti politiků

K obloze se v pondělí ve 12:31 vznesl raketový nosič Sojuz-FG s tříčlennou posádkou mise Sojuz MS-11. Jedná se o první pilotovaný let od říjnové nehody jiné rakety Sojuz, při níž musela dvoučlenná posádka mise MS-10 překonat krušné okamžiky nouzového oddělení od nosiče a přistání. Zdá se tak, že se podařilo zažehnat potenciální krizi se zásobováním Mezinárodní kosmické stanice, která v případě delšího setrvání ruských raket na Zemi hrozila. více

- Magazín - 0

Je naprosto nejvyšší čas, abychom si my i veřejnost uvědomili, že to, co se děje v oblasti globálního oteplování a druhové devastace na zeměkouli, je už skutečně předstupeň k apokalypse, říká v rozhovoru pro Tiscali.cz předseda Strany zelených Petr Štěpánek. (První část rozhovoru ZDE.) více