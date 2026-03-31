Biotechnologická firma má odvážný plán jak zastavit testování na zvířatech. Pěstovat lidská těla bez mozku
31. 3. 2026 – 10:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Bez mozku, bez bolesti, ale s funkčními orgány. Biotechnologická firma R3 Bio vyvíjí kontroverzní řešení, které může ukončit testování na zvířatech a jednou i vyřešit nedostatek orgánů. Revoluce v medicíně je možná blíž, než si myslíme.
Představte si svět, kde už lidé neumírají při čekání na transplantaci a kde testování léků neznamená utrpení tisíců zvířat. Ne, tohle není scénář z dystopického seriálu, ale reálná vize, se kterou přichází biotechnologická společnost R3 Bio. Místo klasických pokusů na zvířatech chce vytvářet komplexní orgánové systémy bez mozku, které nemyslí, necítí bolest a přitom fungují jako skutečné tělo. Zní to šokující, možná až děsivě, ale zároveň to může být jedna z největších revolucí v historii medicíny.
Revoluce v laboratořích: konec zvířat a začátek nové éry
Vědci z R3 Bio pracují s geneticky upravenými buňkami opic a snaží se z nich vytvořit plně funkční orgánové systémy. Ty mají cévy, imunitní reakce i hormonální komunikaci, ale chybí jim to nejzásadnější – mozek. Díky tomu nemají vědomí ani schopnost cítit bolest.
Podle šéfky firmy Alice Gilman nejde o žádné poloviční organismy, ale o přesně navržené biologické platformy, které obsahují jen to, co je potřeba. Cíl je jasný: vytvořit modely, na kterých lze testovat léky mnohem přesněji než dnes.
Současná realita je totiž drsná. Jen v USA se ročně používají desítky tisíc primátů pro výzkum a část z nich zažívá bolest, které se nedá vyhnout. Přitom výsledky často stejně neodpovídají tomu, jak bude reagovat lidské tělo. Pandemie COVID-19 ukázala, jak zásadní tyto testy jsou – ale také jak problematický je jejich základ.
Navíc primátů ubývá a tlak na ukončení pokusů na zvířatech roste. I instituce jako Centers for Disease Control and Prevention postupně omezují jejich využití. A právě tady přichází řešení, které může změnit pravidla hry.
Orgány na objednávku: spása nebo nebezpečný experiment
Ambice R3 Bio ale nekončí u laboratorního testování. V dlouhodobém horizontu chce firma vytvářet lidské orgánové systémy, které by mohly sloužit jako zdroj náhradních orgánů. Jinými slovy – orgány na objednávku. To je hudba budoucnosti, která láká i velké hráče. Investoři jako Tim Draper nebo fond Immortal Dragons v tom vidí obrovský potenciál. Podle Boyang Wang může být nahrazení částí těla lepší než jejich oprava. Představa, že si jednou necháte „vypěstovat“ nový orgán, už tak není úplné sci-fi.
Důvod je jednoduchý. Jen v USA čeká více než 100 tisíc lidí na transplantaci a každý den někteří z nich umírají, protože se orgánu nedočkají. K tomu se přidává i temná realita nelegálního obchodu s orgány v některých částech světa. Technologie přitom stojí na pokročilé práci s kmenovými buňkami, které lze přeprogramovat do téměř jakéhokoli typu tkáně. Vědci zvažují i genovou editaci, která by zabránila vývoji mozku. Výsledkem by byly komplexní orgánové systémy bez vědomí.
Jenže právě tady začínají otázky, které nemají jednoduché odpovědi. Kde je hranice mezi životem a biologickým nástrojem? Může společnost přijmout něco, co na první pohled působí znepokojivě? Podle bioetika Hank Greely ze Stanford University bude klíčové, jak lidé tuto technologii přijmou. Odpor může být silný, zvlášť pokud budou tyto systémy připomínat skutečné organismy.
Realita je zatím opatrná. R3 Bio pracuje pouze s buňkami opic a lidské aplikace jsou stále vzdálené. Firma teprve buduje zázemí a hledá odborníky, kteří by pomohli posunout výzkum dál. Jedno je ale jisté. Pokud se tato technologie prosadí, změní medicínu způsobem, který si dnes dokážeme jen stěží představit.
A možná jednou přijde chvíle, kdy místo čekání na dárce prostě dostanete nový orgán vytvořený na míru. Otázkou zůstává, jestli na takovou budoucnost budeme připraveni.