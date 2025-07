Bílý obr hrozí grónské vesnici: Innaarsuit čelí Tiché zkáze

V grónské vesnici Innaarsuit zavládlo napětí. Přímo u jejího pobřeží se zastavil ledovec tak obrovský, že jeho části převyšují střechy domů, obchodů i lodí kotvících v přístavu. Místní úřady vydaly varování a doporučují obyvatelům maximální opatrnost – hrozí totiž, že se ledová masa rozpadne nebo se nebezpečně přiblíží k pevnině.

Vesnice leží na skalnatém ostrově v severozápadním Grónsku, zhruba 800 kilometrů nad severním polárním kruhem. Žije tu méně než 200 lidí a jedinou možností, jak se sem dostat, je loď nebo letadlo. Místní ekonomika stojí téměř výhradně na rybolovu. Kvůli hrozbě z moře byla dočasně uzavřena rybí továrna i malý obchod. „Kvůli této situaci vydala samospráva oficiální varování a dočasně zavíráme místní rybárnu, kde pracuji, stejně jako obchod,“ uvedl obyvatel vesnice Dennis Lehtonen.

Ledovec podle místních zůstává téměř nehybný už týden, což je velmi neobvyklé – většina ledovců odpluje během několika dní. To zvyšuje riziko, že se kusy permafrostu odlomí a způsobí ničivé vlny, které mohou zasáhnout pobřeží. Nouzové složky jsou v pohotovosti a doporučují obyvatelům, aby se k obchodu nevydávali hromadně a senioři nebo lidé s pohybovými potížemi byli mimořádně opatrní.

Innaarsuit už podobnou hrozbu zažilo. Černý ledovec u Kanady mezitím fascinuje svět

Nebezpečí z moře není pro Innaarsuit ničím novým. V roce 2018 se ke břehům přiblížil ledovec o hmotnosti přes deset milionů tun. Byl tak velký, že jej bylo možné pozorovat i z vesmíru. Úřady tehdy preventivně evakuovaly část obyvatel, protože hrozily vlny podobné tsunami. Nakonec se ale ledovec stočil jiným směrem a vesnici ušetřil. Ledovce se v oblasti objevují pravidelně, zejména v Baffinově zátoce. Většinou je okolní terén odvede od přístavu. Tyto plovoucí kolosy vznikají na ledovcích a ledových šelfech a unášejí se pomalu na jih, směrem k Labradorskému moři a Newfoundlandu.

Zatímco Grónsko řeší riziko ničivého kontaktu s ledem, u kanadského pobřeží nedaleko Labradoru se objevila jiná zvláštnost – vzácný černý ledovec. Sociální sítě zaplavily spekulace o jeho původu. Podle glaciologa Leva Tarasova z Memorial University v Kanadě je pravděpodobné, že jde o kus většího ledovce, který se odlomil z pevninského ledovce a spadl do oceánu. Na rozdíl od běžných bílých ledovců je tento zabarvený do tmava kvůli nečistotám a zemině, které se do ledu dostaly během tisíciletého vývoje. Obří ledovce tak připomínají, že Arktida zůstává neklidným a proměnlivým místem, kde může ticho ledových mas vystřídat pohroma během několika minut.