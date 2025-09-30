Bílý dům zveřejnil plán na mír v Gaze, Izrael ho přijal, Hamás zatím ne
30. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bílý dům dnes zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dnes s Trumpem jednal v Bílém domě, návrh podpořil, zatímco teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že plán zatím neobdrželo a že požaduje vznik palestinského státu. Později však agentury AFP a Reuters informovaly, že plán předali Hamásu katarští a egyptští zprostředkovatelé.
"Dnešek je historickým dnem pro mír," prohlásil Trump na společné tiskové konferenci s Netanjahuem. "Jsme nejblíže ke skutečnému míru na Blízkém východě," podotkl také s tím, že Palestinci musí převzít odpovědnost za svou budoucnost.
Dvacetibodový plán vychází z toho, že Hamás do 72 hodin od izraelského souhlasu předá všechna rukojmí, zatímco Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023.
V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, bude zajištěn odchod do zemí, které je budou chtít přijmout. Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Cílem je, aby Pásmo Gazy "nepředstavovalo hrozbu pro své sousedy", čemuž má pomoci i vytvoření Mezinárodní stabilizační síly (ISF), na jejímž vzniku budou pracovat USA s arabskými zeměmi a která bude postupně přebírat území pásma, která nyní Izrael okupuje. Na nich pak ISF bude garantovat bezpečnost.
Plán dále stanoví, že Izrael nebude okupovat ani anektovat toto palestinské území, slibuje výrazné zvýšení objemu humanitární pomoci či to, že nikdo nebude nucen z Pásma Gazy odejít.
Představitel Hamásu Táhir Nunu podle agentury Reuters krátce před zveřejněním plánu řekl, že Hamás odevzdá zbraně, až budou Palestinci osvobozeni a vznikne jejich stát. V úzkém pobřežním pásmu by podle něj měl vládnout technokratický kabinet, na jehož složení a fungování se Hamás dohodne s jinými palestinskými stranami. Tyto požadavky jsou přitom ve zřejmém rozporu s americkým návrhem.
Netanjahu, jehož vláda kvůli způsobu vedení války čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku, poznamenal, že pokud Hamás návrh nepřijme, Izrael se s ním vypořádá. Trumpovi na brífinku v Bílém domě poděkoval za přátelství a vůdcovství a podotkl, že plán splňuje izraelské vojenské cíle, včetně návratu rukojmích a likvidace vojenských schopností Hamásu.
Podle AFP a Reuters text plánu předali Hamásu katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a šéf egyptské rozvědky Hasan Mahmúd Rašád. "Vyjednávači za Hamás řekli, že ho (návrh) prozkoumají a pak poskytnou odpověď," citovaly agentury své zdroje.
Trump s Netanjahuem dnes měli také společný telefonát s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním, při němž Netanjahu vyjádřil politování týkající se izraelského útoku na vedení Hamásu v Dauhá. Úder z tohoto měsíce Katar tvrdě odsoudil jako narušení své svrchovanosti.
Příbuzní lidí, kteří jsou stále drženi v zajetí v Pásmu Gazy, ještě před jednáním v Bílém, domě napsali otevřený dopis Trumpovi, v němž mu poděkovali a požádali ho, aby vytrval ve snaze o prosazení svého mírového plánu navzdory jakýmkoli pokusům o sabotáž dohody o příměří.