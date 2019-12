Bílé Vánoce? Leda na starých pohlednicích

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Petr Sobol

Štědrý den na sněhu známe už v podstatě jen z obrázků Josefa Lady. Vánoce klepou na dveře a počasí připomíná spíše začátek jara. Po sněhu mimo hory ani památka. To však v posledních letech není vůbec nic výjimečného.

Starší generace stále vzpomínají na to, jak si během svého mládí užívaly bílé Vánoce. Štědrý den měly spojený s koulovačkami, sáňkováním a stavěním sněhuláků. Tedy alespoň tak své vzpomínky často předávají mladším. Jenže jak to bylo doopravdy?

"Co se týká našich tří největších měst, tedy Prahy, Brna a Ostravy, tak za posledních padesát let byly opravdové bílé Vánoce všude jen pětkrát – konkrétně v letech 1969, 1970, 1981, 1996 a 2001," uvedla Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu. "V roce 2002 pak měli bílé Vánoce pouze na Moravě, tedy v Brně a Ostravě, a v roce 2010 ještě v Praze," dodala.

Zima? Spíše jaro!

Vánoce jsou sice v našich zeměpisných šířkách stále spojovány se zimním počasím a sněhovou nadílkou, jenže v posledních letech během nich venku pravidelně panují podmínky, které se zimou nemají nic společného. Vždyť průměrná denní teplota na Štědrý den se na území Česka mezi lety 2008 až 2017 pohybovala mezi 1,2 – 5,6 stupně Celsia. "Přitom v období od roku 1961 byla průměrná teplota na Štědrý den nižší než nula stupňů Celsia ve třiceti případech, tedy ve víc než polovině případů," uvedla Součková.

Podle průměrné denní teploty za poslední léta bylo na území naší republiky na Štědrý den nejchladněji v roce 2016, kdy panovala teplota plus 1,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší hodnoty dosáhla průměrná teplota v roce 2017, ve kterém bylo naměřeno plus 5,6 stupně. "Denní maxima přesahující deset stupňů Celsia však byla na Štědrý den zaznamenána i v dalších nedávných letech (2009, 2010, 2012 a 2013), kdy byly na několika stanicích dokonce zaznamenány teploty vyšší než 13 stupňů Celsia," vrátila se o pár let zpátky klimatoložka Lenka Crhová.

Za dobu měření se u nás nejvyšší maximální denní teplota 24. prosince dostala na 14,5 stupně Celsia. Taková hodnota byla naměřena dokonce dvakrát – nejprve v roce 1958 na stanici Lučina v okrese Frýdek-Místek a poté ještě v roce 1977 na stanici Kolín. "Nejnižší minimální denní teplota -31,5 °C byla zaznamenána v roce 2001 na stanici Horská Kvilda. Nejvyšší sněhová pokrývka pak na Štědrý den ležela v roce 1974 na stanici Vrbatová bouda, kde měli 215 centimetrů sněhu," uvedla klimatoložka Crhová.

Co nás čeká v úterý?

Ovšem na takovou sněhovou pokrývku si nyní musíme nechat zajít chuť. Pokud jste se totiž těšili na zasněžené Vánoce, tak nezbývá jen doufat, že třeba za rok bude předpověď na Štědrý den příznivější. Ta letošní (úterní) totiž hovoří jasně: "Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 500 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty tři až sedm stupňů Celsia. Bude panovat slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu."

Bílé Vánoce nám tak opět připomenou jen historky z vyprávění…