Aktualizováno: Bilance šíleného střelce v Praze: Patnáct mrtvých včetně útočníka, 24 zraněných

Filozofická fakulta v Praze a její okolí se odpoledne stalo terčem šíleného střelce. Jeho řádění má patnáct obětí. Podle ministra vnitra Víta Rakušana bezprostřední nebezpečí již nehrozí, útočník komplice neměl. Devět lidí je vážně zraněných, dalších až šest osob utrpělo středně těžká zranění a deset lehká. Počty se ještě mohou měnit, upozornili záchranáři. Soustrast vyjádřili čeští i světoví politici.

Policejní prezident Martin Vondrášek na večerním brífinku upřesnil, že policie obdržela ve 12:20 informaci o tom, že 24letý muž z obce Hostouň odjel do Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít život. Ve 12:45 obdržela policie informaci, že v téže obci byl nalezen mrtvý muž - otec podezřelého. Podezřelý byl studentem FFUK a v objektu FFUK v Celetné měl mít ve 14:00 přednášku. Policie tedy provedla evakuaci objektu, ve 14:59 jsme obdrželi první informaci o střelbě na Palachově náměstí. První hlídky byly na místě v řádu několika minut. V 15:20 přišla informace, že na ochozu objektu školy se nachází bezvládné tělo střelce. Server Tn.cz zveřejnil fotografii ozbrojeného muže v tmavém oblečení na střeše budovy.

Pachatel byl legálním držitelem několika střelných zbraní. Jeho smrtelná zranění jsou podle Vondráška devastující a policie pracuje s oběma verzemi – sebevraždou, i tím, že byl zastřelen. Nic nenasvědčuje tomu, že by měl komplice.

„Na místě střelby u Filozofické fakulty zasahuje velké množství záchranářských i lékařských posádek a inspektor. Bohužel k události míří i koroner. Máme potvrzeny jednotky mrtvých a větší množství poraněných. Spektrum zranění je široké od velmi závažných přes středně závažná až po lehká,“ napsala záchranná služba.

„Střelec byl eliminován. Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných,“ oznámila policie na síti X. Celé okolí náměstí Jana Palacha policisté uzavřeli, zastavili dopravu a odklánějí tramvaje a autobusy. Vyzvali také lidi, aby se v okolí náměstí nezdržovali ani nevycházeli ven.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Na místo přijel ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Motivaci střelce v tuto chvíli nechci komentovat, situaci dále mapujeme. Oceňuji profesionální zásah všech složek. Policie byla na místě v řádech minut. Svoláme tiskový brífink s policejním prezidentem a následně i s premiérem. V tuto chvíli se v žádném případě nedá potvrdit souvislost s vyšetřovaným případem v Klánovicích,“ dodal Rakušan. Vyzval občany, aby respektovali pokyny policie. Situace je vážná, napsal. „Informace, které máme, nejsou úplné, podle těch předběžných by měl být střelec po smrti. Na místě mají být mrtví a zranění, o konečném počtu nebudeme v tuto chvíli spekulovat. Chtěl bych uklidnit veřejnost, že bezprostřední nebezpečí v tuto chvíli nehrozí,“ uvedl pro ČT24 Vít Rakušan.

Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) byl shodou okolností v budově, která je poblíž Filozofické fakulty. „Nás tady vlastně policie zavřela, nestihli jsme tento prostor opustit,“ dodal. „Je to tragédie, která se v moderním světě objevuje,“ zmínil s odkazem na četné podobné zprávy z USA. „Vždycky jsme si mysleli, že je to věc, která se nás netýká. Teď se ukazuje, že se bohužel i náš svět mění a i u nás se objevuje problém individuálního střelce.“ Řekl, že nejhorší na tom je, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a PČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 21, 2023

Strašlivá událost, těžko se mi hledají slova. Myslím na oběti střelby, na všechny raněné ale také na všechny studenty, kteří si něčím tak šíleným museli projít.

Jsem z toho naprosto v šoku.



Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste respektovali pokyny policie a záchranných složek… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 21, 2023

Večer ve 21:00 se kvůli tragédii mimořádně sejde vláda. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová uvedla, že je útokem hluboce zděšena. Soustrast vyjádřila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, nizozemský premiér Mark Rutte, francouzská premiérka Élisabeth Borneová, maďarský premiér Viktor Orbán, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či moldavská prezidentka Maia Sanduová.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.



I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.



We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

I was deeply shocked by the heinous shooting that took place at Charles University in #Prague today. Our thoughts and prayers are with the families of the victims! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 21, 2023

Sledujem správy o streľbe na Filozofickej fakulte v Prahe a myslím na všetky nevinné obete, na ich príbuzných a priateľov. Je mi neuveriteľne ľúto, že k takejto tragédii u našich susedov prišlo v predvečer Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny.



Vyjadrujem úprimnú sústrasť a chcem… — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) December 21, 2023

Der Anschlag mitten in #Prag trifft Europa im Herzen. Wir sind in Trauer. Unsere Gedanken und unser volles Mitgefühl gelten den Familien und Freunden der Opfer. Upřímnou soustrast Vám všem, @JanLipavsky. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 21, 2023

Uns erreichten erschütternde Nachrichten von mehreren getöteten Menschen an der Universität in Prag. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten. All unsere Solidarität und unser Mitgefühl gilt unseren tschechischen Nachbarn und Freunden in dieser schweren Stunde. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) December 21, 2023

Shocking reports of tragic events in Prague. Innocent people were killed and injured. My sincere condolences to the families of the victims. I wish those injured a speedy recovery. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2023

O střelbě v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dnes informují všechna významná světová média, včetně britské veřejnoprávní společnosti BBC nebo americké zpravodajské televize CNN, která událost vyhodnotila jako mimořádné zpravodajství. Světové tiskové agentury jako Reuters, AFP nebo DPA přinesly spěšné zprávy s vysokou prioritou nejpozději poté, co česká policie informovala o tom, že na místě jsou mrtví a zranění.