Bílá sobota: Den světla, nového ohně a naděje, která se probouzí
4. 4. 2026 – 12:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Bílá sobota je dnem velkých příprav a rituální čistoty. Proč naši předci třásli stromy při zvonění zvonů, jak správně oslavit příchod nového světla a co všechno by nemělo chybět na svátečním stole?
Bílá sobota, která letos připadá na 4. dubna 2026, je v křesťanské tradici dnem, kdy Ježíšovo tělo odpočívalo v hrobě. Je to čas hlubokého ticha, který však na rozdíl od Velkého pátku není plný smutku, ale naděje a intenzivních příprav na slavnost vzkříšení. Název tohoto dne je pravděpodobně odvozen od bílých rouch, která oblékali novokřtěnci, jimž byl tento den tradičně vyhrazen.
Svěcení ohně a světlo, které zahání tmu
Jedním z nejvýraznějších rituálů Bílé soboty je takzvané „pálení Jidáše“ nebo svěcení nového ohně před vchodem do kostela. Tento obřad má hluboký symbolický význam- starý oheň se uhasil a nový, vykřesaný z křemene, symbolizuje Krista jako Světlo světa. Od tohoto ohně se následně zapaluje velikonoční svíce, paškál, která se vnáší do temného kostela.
V lidovém prostředí se věřilo, že uhlíky z tohoto posvěceného ohně mají ochrannou moc. Hospodáři si je odnášeli domů, aby jimi vykropili stavení nebo je položili na pole pro zajištění dobré úrody. Popel z „Jidáše“ se také sypal na louky, aby se v nich nedržel plevel.
Čistota v domě i v duši
Jak napovídá sám název, tento den je zasvěcen čistotě. V našich zemích bylo zvykem, že se na Bílou sobotu muselo vše důkladně uklidit. Vybílená stavení, vymetené pavučiny a čisté prádlo nebyly jen otázkou estetiky, ale rituální nezbytností. Věřilo se, že v uklizeném domě se bude držet štěstí a boží požehnání po celý rok.
Lidé se také věnovali pečení tradičních pokrmů. Právě dnes je ten správný čas na pečení zlatavých mazanců a velikonočních beránků, kteří symbolizují čistotu a nevinnost. V kuchyních se také připravovala nádivka, které se v mnoha regionech říká „hlavička“, plná čerstvých jarních bylinek a kopřiv, které mají tělu po zimě dodat sílu.
Končí půst, začíná oslava
Bílá sobota je dnem, kdy se liturgicky „rozvazují zvony“. Ty, které na Zelený čtvrtek odletěly do Říma a na Velký pátek mlčely, se dnes večer při slavnostní vigilii opět rozezní. Jejich hlahol oznamuje světu radostnou zprávu o vzkříšení. S koncem soboty končí také období půstu.
V lidové tradici se k tomuto okamžiku váže zajímavý zvyk: při prvním vyzvánění zvonů měli lidé zatřást ovocnými stromy, aby se probudily k životu a hojně rodily. Také bylo zvykem se při zvonění omýt čerstvou vodou, což mělo zajistit krásu a jasnou pleť.