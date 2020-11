Biden oznámil první jména svého kabinetu, EU mu nabízí spolupráci

Nově zvolený americký prezident Joe Biden oznámil první jména, s nimiž počítá do svého kabinetu. Vesměs jde o kdysi vysoce postavené činitele z Obamovy administrativy. Čelní představitelé EU nabídli nově zvolenému prezidentovi obnovení úzké transatlantické spolupráce.

Biden plánuje jmenovat ministrem zahraničí svého dosavadního blízkého poradce Antonyho Blinkena a poradcem pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Bývalý ministr zahraničí John Kerry bude mít v budoucím kabinetu na starosti boj s klimatickými změnami. Do pozice ředitelky tajných služeb (DNI) chce Biden dosadit Avril Hainesovou a do čela ministerstva vnitřní bezpečnosti Alejandra Mayorkase. Velvyslankyní USA při OSN by pak měla být zkušená diplomatka Linda Thomasová Greenfieldová.

V rodícím se Bidenově zahraničněpolitickém a bezpečnostním týmu se podle listu The New York Times znovu scházejí dříve vysoce postavení demokratičtí činitelé z administrativy Baracka Obamy, kteří se znají ze svého působení na ministerstvu zahraničí či v Bílém domě. Všichni přitom podle listu sdílejí základní principy zahraniční politiky prosazované Demokratickou stranou - mezinárodní spolupráci, silné vazby se spojenci, snahu o vůdčí roli USA ve světě a zároveň odpor k ozbrojenému vměšování za hranicemi po válkách v Iráku a Afghánistánu.

Vrcholní představitelé Evropské unie v pondělí nabídli Bidenovi obnovení úzké transatlantické spolupráce. Předseda Evropské rady Charles Michel jej v telefonickém rozhovoru pozval na mimořádný summit s šéfy států a vlád evropské sedmadvacítky. Budoucí šéf Bílého domu také v pondělí telefonoval s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

V prezidentských volbách 3. listopadu zvítězil podle analytiků respektovaných médií Biden, který získá 306 hlasů v takzvaném sboru volitelů, který hlavu státu formálně vybírá. K cestě do Bílého domu jich přitom potřebuje nejméně 270. Nynější prezident Donald Trump si podle projekcí připíše 232 hlasů. Prezident a jeho tým však od voleb tvrdí, že hlasování poznamenaly masivní podvody hned v několika klíčových státech. Trumpův právní tým však zatím neuspěl u soudů ani s jednou z řady žalob, naposledy jejich stížnost smetl ze stolu soudce v Pensylvánii.

Přes 100 vysoce postavených činitelů z bývalých republikánských administrativ vyzvalo vedení Republikánské strany, aby odsoudilo Trumpovu neochotu uznat volební porážku. Prezidentovo jednání je nebezpečným a nedemokratickým útokem na instituce USA, napsali v otevřeném dopise.

Skupina bývalých bezpečnostních činitelů z republikánských vlád Ronalda Reagana, George Bushe staršího i mladšího a samotného Trumpa se utvořila již v létě, kdy se vyslovila pro Trumpova demokratického soka Bidena. V novém vyjádření pak silně kritizuje převážně republikánské lídry v Kongresu, kteří snahy Trumpa o napadání legitimity voleb povětšinou nekomentují. Experti i volební činitelé na federální i státní úrovni přitom opakovaně tvrdí, že pro Trumpem proklamované podvody neexistují důkazy.

Trumpův tým se distancoval od kontroverzní právničky

Trumpův právní tým se v neděli distancoval od konzervativní právničky Sidney Powellové kvůli jejím kontroverzním výrokům. Powellová se přitom ještě minulý týden objevila na tiskové konferenci po boku Trumpova osobního právníka Rudyho Giulianiho. Prezident o ní hovořil jako o součásti svého týmu, jehož cílem je prokázat údajně volební podvody. Proti Powellové i zbytku Trumpova týmu se v neděli ohradil prezidentův spojenec a guvernér státu New Jersey Chris Christie, který Trumpa nepřímo vyzval k přijetí projektovaného výsledku voleb hlavy státu.

Powellová s obviněními z podvodů očividně zašla ve čtvrtek příliš daleko. Kromě jiného nepravdivě uvedla, že volební software ve státě Georgia a dalších byl vytvořen na příkaz zesnulého levicového venezuelského prezidenta Huga Cháveze a umožnil krádež milionů hlasů Trumpovi. V rozhovoru se stanicí Newsmax pak nařkla republikánského guvernéra Georgie Briana Kempa a státního tajemníka Georgie, že se podíleli na spiknutí, jehož součástí bylo i přidělení kontraktu na volební automaty a software, které poškodily Trumpa. "Georgia bude pravděpodobně prvním státem, který vyhodím do povětří," prohlásila Powellová. Později dodala, že plánuje podat na stát "biblickou" žalobu.

Navzdory covidu plánuje Bílý dům večírky

Třebaže se ve Spojených státech nadále zrychluje šíření koronaviru, Bílý dům plánuje na příští týdny recepce a sváteční večírky. Před nimi přitom Američany odrazoval šéf zdravotnické služby Jerome Adams, který upozornil, že se varování expertů před shromažďováním ve vnitřních prostorech týká všech lidí včetně obyvatel prezidentské rezidence.

Adams částečně reagoval na otázky reportérů ohledně řady recepcí a večírků, které podle médií plánuje Trumpova administrativa v prezidentské rezidenci v příštích dnech a týdnech. Podle zdrojů televize CNN, které pozvání obdržely, vypadají pozvánky stejně jako jakýkoliv minulý rok a nezmiňují se o žádných zvláštních ochranných opatřeních. Sérií večírků pro první rodinu a zaměstnance Bílého domu plánuje také první dáma Melania Trumpová.

Podle CNN se jedná o další z ukázek toho, že nynější osazenstvo Bílého domu převážně ignoruje doporučení vládních zdravotních expertů. Takový postoj přitom v minulosti vedl již při nejméně dvou příležitostech k rozšíření viru mezi desítky zaměstnanců prezidentské rezidence. Po jedné z podobných akcí pak onemocněl sám prezident Trump i jeho manželka.