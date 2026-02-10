Běžně za tisíce, v Actionu momentálně za 95 korun: Tuhle vychytávku využije každá domácnost
10. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Action nabízí vychytávku, která se bude hodit především v potemnělých chodbách po západu slunce.
Také se pravidelně jak na potvoru o něco přerazíte, když se snažíte co nejtišeji projít potemnělou chodbou v domu a nikoho nevzbudit? A také pravidelně zapomínáte zhasnout a pak máte chuť si dát pár facek, když si představíte, co to dělá s vaším účtem za elektřinu?
Pokud u předchozích otázek vrtíte hlavou, máte naši upřímnou závist a směle se můžete poplácat po ramenou. Pro nás běžné smrtelníky má ale docela elegantní řešení diskontní řetězec Action, který právě nabízí zvýhodněné nástěnné světlo.
Nabíjecí LED nástěnnou lampu snadno připevníte na stěnu (jde to i oboustrannou lepící páskou, pokud se vám nechce vrtat) a díky detektoru pohybu pak můžete směle zapomenout naprosto na všechno, protože lampa vám sama posvítí, když půjdete okolo, a pak zase sama zhasne.
Lampa má světelný tok 100 lumenů, což je akorát tak dost na to, aby něžně ozářila potemnělý prostor, ale nevypálila vám u toho obrys explodující supernovy do sítnic. Nabíjí se USB-C kabelem, který bohužel není součástí balení, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stejný standard, jaký používají mobilní telefony, drtivá většina domácností bude mít pár takových kabelů i tak doma.
A jak bývá v Actionu zvykem, přes kapsu se rozhodně neplácnete. Lampa momentálně stojí 95 korun, což je řádově míň v porovnání třeba se smart značkovými řešeními. Musíte samozřejmě oželet kompatibilitu například s chytrou domácností, ale to se u světla za stovku dá snést.
Obchod má navíc i řešení, pokud potřebujete něco ostřejšího: V repertoáru najdete i jinou otočnou lampu s detektorem pohybu se svítivostí 800 lumenů, což už se v klidu dá použít třeba na osvětlení příjezdové cesty. Takovéto nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem Solar vyjde na 249 korun.
A i pokud vás trápí opačný problém a potřebovali byste spíš něco ještě jemnějšího, najdete v regálech řešení: Dobíjecí svítidlo se snímačem, ke kterému budete opět potřebovat USB-C kabel a které opět připevníte na stěnu i bez vrtání. Disponuje světelným tokem 20 lumenů, což je ideální právě pro noční procházení bytu či domu, když se potřebujete o nic nezabít. Elegantní svítidlo vyjde na lidových 119 korun.
Tak budiž světlo!