Běžně za tisíce, nyní za 300 korun: Action láká na novinku, bez které se neobejde skoro žádná žena
24. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Drtivá většina z nás si bez tohoto pomocníka ani neumí představit večerní koupelnu. Oblíbený diskontní řetězec si přichystal novinku za zajímavou cenu.
Na mokré vlasy je potřeba si dávat pozor. A to není jen tak nějaké náhodné prohlášení: Chodit spát s mokrou hlavou se může šeredně nevyplatit a odborníci varují, ať vás to ani nenapadne.
Mokré vlasy jsou křehké, snadno se lámou a poškozují, vlhkost tvoří ideální prostředí pro plíseň a bakterie, což může vést k podráždění pokožky, lupénce či dokonce vypadávání vlasů. A vlhkostí samozřejmě neprospíváte ani polštáři. Nemluvě o tom, že se pak ráno vzbudíte s účesem, který by záviděl i Albert Einstein.
Ne, vlasy je zkrátka potřeba sušit. A to prosím pěkně fénem, protože nechat je jen tak volně uschnout také není zdravější. Má to prostý důvod: Přirozené schnutí trvá prostě a dobře dlouho, voda tak stihne nabobtnat vlasy a ty se opět snadněji poškozují.
Jinak řečeno: Bez fénu se neobejde žádná žena, která bere péči o vlasy alespoň trochu vážně. A pak přichází velké rozhodování: Co koupit? Vyplatí se značkový přístroj za tisíce?
Pokud naznáte, že horký vzduch je zkrátka horký vzduch a v pohodě proto postačí cenově dostupný fén, můžete zkusit zamířit do oblíbeného diskontního řetězce Action: V nových položkách, které obchod zahrnul do svého sortimentu tento týden, totiž naleznete fén ELLLE se zcela postačujícím výkonem 2200 W.
Nabízí 2 rychlosti a 3 teplotní stupně, dostanete k němu otočný a odnímatelný nástavec a umí fouknout i studený vzduch, pokud si například potřebujete upevnit lak.
„S tímto vysoušečem vlasů si vlasy upravíte rychle a přesně podle svých představ. Otočná úzká hubice zajišťuje cílený proud vzduchu, který skvěle funguje v kombinaci s kulatým kartáčem pro krásný objem. Hodí se na každodenní sušení i dodání extra objemu při stylingu. Díky nastavením snadno přepínáte mezi výkonem a kontrolou a pomocí funkce cool-shot zafixujete účes, aby vydržel po celý den,“ stojí v oficiálním popisu na stránkách prodejce.
A hlavní je, že vám jeho pořízení nevypálí díru do rozpočtu: Přijde totiž na přátelských 299,90 korun.