Běžně stojí i čtyřikrát tolik: Action zařadil do nabídky stroj, který odstraní všechny skvrny
31. 7. 2026 – 6:20 | Magazín | BS
Skvrna od vína už nemusí znamenat vyhazování koberce nebo volání nákladné specializované firmy. Pomůže kompaktní čistič z oblíbeného diskontu.
Rozlitá káva na koberci, dětský jogurt na sedačce, pes, který se vyválel v blátě a naskočil do auta, ačkoliv jste na něj už posledních dvacet metrů jeho dráhy volali se smrtelným děsem v očích, ať na to radši ani nemyslí.
Přístroj, který tyhle katastrofy vyřeší, se běžně prodává za tři a půl až šest tisíc korun. Action právě zavezl kompaktní čistič skvrn za daleko dostupnějších 1 499 korun — a to je nejnižší cena, na jakou jsme v téhle kategorii narazili.
Patnáct set proti bezmála čtyřem tisícům
Kompaktní čistič skvrn Beldray stojí 1 499 korun. Pro srovnání: Nejznámější značka téhle kategorie, americký Bissell, začíná modelem SpotClean Professional, který se podle Heureky prodává od 3 728 korun. Vyšší model SpotClean C5 Pro startuje na 6 379 korunách. A to už se bavíme o dobře čtyřnásobném rozdílu.
I nejlevnější konkurenti z ne tak prominentních značek zůstávají výš — Silvercrest SPR 800 A1 se dá pořídit od 2 299 korun, AERIUM R1600 od 2 890 korun. Action je tedy o osm stovek pod nejlevnější alternativou.
Princip fungování stroje je přitom jednoduchý a od drahých modelů se neliší: Přístroj nastříká na skvrnu vodu s čisticím prostředkem, kartáčem ji rozpracuje do vlákna a špinavou vodu okamžitě vysaje zpátky do nádrže.
Na rozdíl od hadru a odstraňovače ve spreji tedy nečistotu z textilie doopravdy odsaje, místo aby ji rozetřel do většího kruhu.
Beldray má příkon 330 wattů, čtyřmetrový kabel a v balení jsou dva nástavce — čisticí hlavice s kartáčem a hubice na čalounění. Výrobce ho určuje na koberce, čalounění nábytku a autosedačky, což pokrývá přesně tři situace, kde skvrny nejčastěji vznikají.
Kde jsou hranice
Jedná se o ruční, kompaktní model na nějakou koncentrovanější katastrofu, ne zařízení určené k brutální zátěži v celém bytě. Ostatně příkon 330 wattů je proti Bissellu, který u základního modelu nabízí 750 wattů, méně než poloviční. Na čerstvou skrvnu to stačí, rok starý zaschlý flek zadupaný do koberce by mohl přeci jen vzdorovat trochu déle.
Druhá věc: Dražší přístroje umějí ohřívat vodu, což u mastnoty a starých skvrn dělá znatelný rozdíl. Tuhle funkci tady nenajdete.
Kdo tedy plánuje jednou ročně vytepovat celý obývák a dvě dětské pokoje, udělá lépe, když si za tři tisíce půjčí profesionální stroj v hobbymarketu nebo si připlatí za silnější model. Tenhle přístroj je na jinou práci.
Na druhou stranu – rodina s dětmi, majitel psa nebo kočky a každý, kdo má v autě světlé čalounění. To jsou ideální zájemci o tento přístroj, protože pro ně je důležitá rychlost. A skvrnu s kompaktním čističem opravdu vyřešíte do deseti minut od nehody.
Za patnáct set korun je to pak nákup, který se vrátí při první zachráněné sedačce.