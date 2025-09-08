Bez světla a bez řeči: Kruté příběhy čtyř vězněných dětí odhalují temnou stranu naší společnosti
8. 9. 2025 – 11:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šestiletá dívka v Brazílii zavřená celý život v temné místnosti a tři bratři ve Španělsku věznění v klecových postelích. Dva děsivé případy ukazují, že i v 21. století se děti mohou stát oběťmi nelidského zacházení přímo ve vlastním domově.
Policie v Brazílii i ve Španělsku v posledních měsících odhalila příběhy, které lámou srdce a budí zděšení po celém světě. Malé děti byly roky vězněny vlastními rodiči, zbaveny světla, vzdělání i základní lidské důstojnosti. To, co policisté nalezli za zamčenými dveřmi, se vymyká lidskému chápání.
Dívka zavřená celý život v temném pokoji
Ve městě Sorocaba ve státě São Paulo objevila brazilská policie šestiletou dívku, která nikdy nechodila do školy, nedostala žádné očkování a neznala ani obyčejná slova. V celé své dosavadní existenci nepoznala nic jiného než špinavou místnost bez světla, kde byla držena pod zámkem. Dívka byla podle svědectví apatická, ohromená každým podnětem a komunikovala jen vydáváním zvuků. Její vlasy byly zacuchané, jako by je nikdy nikdo neumyl. Celý život dostávala pouze tekutou stravu, v den záchrany nepozřela vůbec nic. Na zdi pokoje zůstal otisk jejích zad, vedle ní ležel jediný ubohý plyšový medvídek.
Policie rodiče okamžitě zatkla a obvinila z nezákonného věznění. Podle policejní šéfky Renaty Zanin matka nedokázala pochopit závažnost situace, při výslechu odpovídala vyhýbavě a neprojevila ani špetku lítosti. Dívka byla převezena do nemocnice na vyšetření a poté svěřena do péče dětského domova, kde se jí poprvé v životě dostává lidské péče a bezpečí.
Dům hrůzy ve Španělsku
Jen několik měsíců předtím otřásl Evropou podobný případ. Ve španělském Oviedu policie objevila „dům hrůzy“, kde manželé drželi své tři malé syny – desetiletého a dvojčata ve věku osmi let – zavřené celé čtyři roky od doby pandemie covidu. Dům byl v naprosto otřesném stavu: hromady odpadků, shnilé léky, povrchy znečištěné zvířecími výkaly. Rodina navíc chovala kočku s obrovským nádorem.
Chlapci byli nalezeni v plenkách a spali v postelích připomínajících klece. Když je policie vysvobodila, měli na sobě po třech rouškách – jejich rodiče totiž tvrdili, že je to jediný způsob, jak je ochránit. Celou dobu nesměli chodit do školy, dveře byly zamčené, okna zatlučená a dětem nebylo dovoleno ani vyjít na zahradu. Osmmačtyřicetiletá Američanka a její osmapadesátiletý německý manžel byli obviněni ze zneužívání dětí a čekají na soud.
Děsivé osudy brazilské dívenky a tří německých chlapců ve Španělsku ukazují, jak mohou být nevinné dětské životy zničeny těmi, kdo je měli chránit nejvíc – vlastními rodiči. Oba případy vyvolaly vlnu solidarity a zároveň otázku: kolik dalších dětí možná stále čeká na záchranu za zavřenými dveřmi, o kterých nikdo neví?