17. 12. 2025 – 10:37 | Magazín | Jiří Rilke

Bez servítků! Prachař se krutě vysmál Adamu Mišíkovi: Pitvoření a kňourání
zdroj: Profimedia.cz
Slavný herec hodnotil hudební projev a do žádných kulantních eufemismů svůj projev nezabalil.

Oblíbený herec David Prachař pustil do světa kratičkou recenzi hudebního projevu jisté hudební skupiny. A dokázal během ní zepsout nejen samotnou kapelu, ale rovnou i dalšího hudebníka, kterého se věc sice vůbec netýkala, ale zafungoval jako vděčný cíl.

Hudební skupina GUFRAU, která si měsíčně na Spotify získává přes čtvrt milionu posluchačů, zkusila vyplout do neprobádaných vod a představila jazzovou skladbu. 

Sama pak zveřejnila video, v němž Prachař jejich jazzovou novinku hodnotí. Nadšený ale opravdu nebyl.

„Takže můžu začít, jo? Pokusili jste se o jazz, fajn, ale fakt to moc nevyšlo,“ vystřelil Prachař.

„Můžu být upřímný, jo? Je to na ho*no,“ zhodnotil.

„Nemůžete u toho takhle kňourat. Proč jste nezašli za někým, kdo vám s tím poradí?“ strhal hlasový projev hudební formace.

Korunu pak nasadil ještě přirovnáním: „Se tam pitvoříte jak mladej Mišík,“ zakončil se zhnuseným výrazem.

Jaký názor má tedy David Prachař na tvorbu Adama Mišíka, si nemusíme moc domýšlet. 

GUFRAU se na druhou stranu velmi dobře prosazují neotřelým mixem elektroniky a rapu. Že se jejich jazzový pokus nezalíbil známému herci je nemusí nijak palčivě trápit.

