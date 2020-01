Bez Meghan a Harryho ztratí nejslavnější královská rodina na ceně

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Princ Harry a jeho manželka, vévodkyně Meghan, dezertovali z britské královské rodiny. Není to jen sladkobolná story. Je to ztráta pro rodinu Windsorů i britskou ekonomiku.

Mnozí obyvatelé britské monarchie to pokládají za skandální a nevídanou věc: Princ Harry a jeho manželka Meghan oznámili, že se vzdávají seniorních rolí v královské rodině a začnou pracovat, aby se stali finančně nezávislými.

Jejich prohlášení zaskočilo tento týden ostatní představitele královské rodiny, včetně panovnice Alžběty II. a jejích poddaných.

Odchod Harryho a Meghan je ve Spojeném království označován slovní hříčkou Megxit (složenina Meghan a exit). Proč Megxit, a ne Harrexit? Protože vůdčí osobností páru je osmatřicetiletá Američanka, o tři roky mladší Harry je podle zpravodajů z královského dvora očividně "pod pantoflem".

Firma Windsorů

"Je zjevné, že velká část královských povinností se Meghan a snad i Harrymu protivila," píše zpravodaj stanice BBC Johny Dymond. Zdroje z Buckinghamského paláce novinářům sdělily, že královna je rozhodnutím Harry a Meghan roztrpčena, zraněna a nesouhlasí s ním.

Jistě, Meghan a Harry jsou svobodní lidé. Jenže královská rodina nefunguje jako rodina, ale jako obchodní společnost, kde má každý své povinnosti, na které dohlíží "korunovaná ředitelka" Alžběta.

Však se rodině Windsorů také na ostrovech říká firma.

A není to ledajaká firma. Ratingová společnost Brand Finance, která sestavuje žebříčky nejhodnotnějších světových značek, ve studii Monarchy 2017 vyčíslila hodnotu britské královské rodiny na 67,5 miliardy liber. Firma Windsorů se tehdy v globálním srovnání s tradičními korporacemi dostala na čtvrté místo – mezi americké giganty Amazon a AT&T.

Brand Finance hodnotila hmotná i nehmotná aktiva rodiny. Do první skupiny zařadila zejména Crown Estate (portfolio nemovitostí a pozemků), vévodství Lancaster a Cornwall, sbírky s obrazy od da Vinciho, Michelangela nebo Rembrandta a sbírku poštovních známek i korunovační klenoty. Tato aktiva ocenili auditoři na 25,5 miliardy liber.

Mezi nehmotná aktiva zahrnuli experti benefity plynoucí britské ekonomice z Windsorů, například z prestižní značky Royal Warrant, kterou Alžběta II. uděluje dodavatelům zboží pro královský dvůr, a také příjmy z turistiky. Vyčíslili je na 42 miliard liber.

A co je podstatné: Brand Finance odhadla, že do britské ekonomiky královský majestát dodá ročně 1,7 miliardy liber. Do této položky jsou započteny mimo jiné odvody královny z Crown Estate, předpokládané zisky z Royal Warrant i přínosy turistice.

Je přitom patrné, že odchod Meghan a Harryho, který byl v poslední době nejoblíbenějším členem rodiny, turistice, ba ani hodnotě značky Royal Warrant nepřidá. Naopak.

Tenčí poklad

Vnuk královny Alžběty II. a jeho manželka na svých webových stránkách oznamují, že už nechtějí dostávat finanční prostředky z rozpočtu královské rodiny, který z části plní britští daňoví poplatníci.

Zní to líbivě, ale… Je patrné, že Meghan a Harry především chtějí žít vlastní životy. Meghan chce víc pobývat v Kanadě a Spojených státech, což by jí povinnosti u dvora nedovolovaly.

Nahlíženo financemi, Windsorové nejsou pro své poddané drazí. Královská rodina není odkázána jen na peníze ze státního rozpočtu. Do královské pokladny plyne také čtvrtina výnosů z Crown Estate.

V roce 2018 (za loňský rok není účet hotov) Britové na provoz královské rodiny přispěli 82 miliony liber. Zaplatili přitom o 41 procent víc než v roce 2017, což bylo dáno především svatbou Harryho a Meghan, která vyšla na 30 milionů liber.

Na svatbě však monarchie neprodělala, Brand Finance odhaduje, že ostrovní ekonomice přispěla obnosem 1,05 miliardy liber. Tento příjem zajistil především příval turistů a reklama, kterou Spojenému království udělal televizní přenos svatby.

Finanční nezávislost Harryho a Meghan ušetří Britům čtyři až pět milionů liber ve výdajích. To však sotva vyrovná budoucí ztráty způsobené poklesem hodnoty královské firmy.

Ředitel Brand Finance David Haigh v předmluvě ke zmíněné analýze firmy Windsorů upozornil, že královská diplomacie, která otevírá dveře k obchodu se zeměmi Commonwealthu, bude mimořádně důležitá v časech nastávajícího brexitu. Závěr studie shrnul do věty: "Britská monarchie je národní poklad, nejen symbolicky, ale také ekonomicky."

Odchodem Harryho a Meghan z pozic seniorních členů královské rodiny-firmy se tento poklad nepochybně ztenčí.