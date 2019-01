Bertramka je národní kulturní památkou, v čem jí to může pomoci?

Koruna v úvodu týdne oslabila k euru a vůči dolaru stagnovala. Kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,78 Kč/EUR a 22,54 Kč/USD. K evropské měně tak proti pátečnímu večeru ztratila devět haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Česká měna tak podle analytiků smazala své letošní zisky. Pražská burza dnes posílila. Index PX zpevnil o 0,2 procenta na 1025,14 bodu. Dařilo se bankovním titulům či akciím O2. Ztrácela hlavně emise CME.

Rada vlády pro veřejné investování se dnes ráno domluvila, že jednotliví ministři mají upřesnit Národní investiční plán ČR na roky 2020, 2021 a 2022 a ukázat připravenost investic z hlediska cash flow. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš . Národní investiční plán vlády zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 je to 1,23 bilionu korun. Rada se dnes sešla poprvé.

17:05