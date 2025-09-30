Bere peníze po Mistrovi? Gottova dcera konečně prolomila mlčení
30. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Druhá dcera Karla Gotta se umí postarat sama.
Veleslavný zpěvák Karel Gott měl čtyři dcery, o něž se vzhledem ke své bohaté kariéře a četným finančně dobře hodnoceným úspěchům uměl výborně postarat.
Vdova Ivana s nejmladšími dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií ročně dostávají mezi 2 a 3 miliony korun jen z tantiém za Mistrovy písně, které se stále hrají v rádiích a televizi, tvrdí Blesk.
Matky starších dcer Dominiky a Lucie dostaly od Karla byty na pěkných adresách. Matka Dominiky ho však prodala a pořídila místo něj dva menší. Lucie se k bytu od táty doopravdy dostala a byla za něj samozřejmě velmi vděčná.
Lucie se ale na rozdíl od starší sestry vždy uměla postarat sama a nic dalšího už po tátovi nechtěla.
Což podle všeho platí dodnes. Veřejností se totiž občas proslýchá drb, že by Lucie měla dostávat od Ivany Gottové peníze. Lucie to kategoricky odmítá: Otec se s ní podle Blesku vyrovnal jednorázově, tedy stejně jako s Dominikou. Žádné další nároky nemá.
„Nevím, kde k tomu kdo přišel, ale jednou provždy to není pravda,“ prohlásila jasně a stručně pro Blesk.
Z dohadů a drbů nemá radost, protože by jí a rodině mohly spíš uškodit: „Někdo by se toho mohl chytit a zneužívat nás,“ obává se.
Lucie vychovává dva syny z prvního manželství, patnáctiletého Vojtu a třináctiletého Honzu, a malého chlapečka z druhého manželství. Právě na nich by se drby mohly podepsat nejhůře.