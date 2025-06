Bek: Končící školní rok byl rokem dokončování změn, v příštím se budou zavádět

27. 6. 2025 – 12:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Končící školní rok byl z hlediska celého vzdělávacího systému podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) rokem dokončování koncepčních nebo legislativních změn.

Od příštího školního roku se začnou podle něj změny promítat do každodenního chodu škol. Novinářům to řekl při příležitosti předávání vysvědčení v Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2.

V základních školách se například začne testovat nový rámcový vzdělávací program, který Bek schválil koncem minulého roku. Změny má přinést také novela školského zákona, která je nyní v Senátu, či schválená novela vysokoškolského zákona. Bek věří, že je dobrá šance, že Senát novelu školského zákona schválí.

"Ve školském zákoně považuji za důležité, že se nastaví standardní pozice školních psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů. Dojde, doufám, k zavedení indexového financování, které nám pomůže zlepšit situaci škol, které se potýkají s nějakými mimořádně komplikovanými podmínkami třeba z hlediska sociálního znevýhodnění," řekl Bek. Změny má přinést novela školského zákona, která je nyní v Senátu. Počítá například se zavedením možnosti dát víc peněz školám, které vzdělávají například více dětí ze sociálně slabších rodin.

Novela má zároveň zavést takzvané duální vzdělávání, tedy kombinaci vzdělávání ve školách a firmách, či umožnit školám kombinovat za určitých podmínek prezenční a distanční vzdělávání, přinést má i novou formu školní maturity. Její součástí je i kritizovaný návrh na převod placení nepedagogů, například kuchařek či školníků, na obce a kraje.

Bek očekává, že kolem novely školského zákona bude v Senátu bohatá debata, uvedl. "Čekám, že bude debata, budou názory v některých otázkách protichůdné, ale věřím tomu, že je dobrá šance, že Senát tu novelu schválí," řekl.

Českoslovanskou akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše si Bek vybral proto, že v oboru obchodních akademií se jedná o jednu z nejstarších škol, uvedl. Škola zároveň testuje nový obor všeobecného lycea, zajímal se tedy i o to, jakou mají zkušenost s rozšiřováním nabídky tříd lyceí, uvedl. Škola vzdělává žáky od roku 1872, vyplývá z informací na jejím webu.

Nový obor všeobecného lycea by mělo v příštím školním roce otevřít asi 30 škol. Podle Beka se stále jedná o pilotní testování, důležité je podle něj získat zpětnou vazbu. "Je pochopitelné, že také zájem ze strany dětí a rodičů bude teprve postupně narůstat, protože je to prostě novinka, která potřebuje určitý čas, aby se ve vzdělávacím systému zabydlela,“ řekl Bek. Je přesvědčený o tom, že je to pro žáky dobrá alternativa volby mezi gymnázii a tradičními středními odbornými školami.

Vysvědčení dnes Bek předal žákům třetího ročníku ekonomického lycea. Před návštěvou školy položil květinu u pamětní desky Národního památníku hrdinů heydrichiády.