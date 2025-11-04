Během zápasu srbské fotbalové ligy zemřel trenér Žižovič
4. 11. 2025 – 0:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Během dnešního zápasu srbské fotbalové ligy zemřel trenér Radnički Kragujevac Mladen Žižovič.
Oznámila to Srbská fotbalová federace. Čtyřiačtyřicetiletý kouč zkolaboval na lavičce ve 22. minutě utkání, kdy jeho tým vedl 2:0.
Zdravotníci Žižoviče podle srbského serveru Telegraf okamžitě ošetřili a převezli do nemocnice, kde zemřel. Zápas byl předčasně ukončen ve 41. minutě krátce poté, co lékaři smutnou zprávu oznámili.
Pro Žižoviče to byl teprve třetí duel na lavičce Radnički. Bývalý reprezentant Bosny a Hercegoviny, za kterou odehrál dvě utkání, po sobě zanechal tři děti.