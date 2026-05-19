Beckham pokořil historický milník. Nikdo z britských sportovců to před ním nedokázal
19. 5. 2026 – 7:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Z fotbalové hvězdy se stal miliardový podnikatel. David Beckham díky chytrým investicím, příchodu Lionela Messiho do Inter Miami CF a úspěšnému podnikání své rodiny vybudoval majetek v hodnotě přibližně 35 miliard korun. Jako první britský sportovec v historii tak překonal hranici jedné miliardy liber.
David Beckham se definitivně zařadil mezi nejbohatší sportovní osobnosti planety. Podle aktuálního žebříčku The Sunday Times Rich List 2026 dosáhlo společné jmění Beckhama a jeho manželky Victorii Beckham hodnoty 1,185 miliardy liber, tedy přibližně 35 miliard korun. Bývalý kapitán anglické reprezentace se tak stal vůbec prvním britským sportovcem, který překonal hranici miliardy liber.
Beckham přitom během jediného roku své bohatství téměř zdvojnásobil. Ještě před rokem se majetek slavného páru odhadoval na přibližně 15 miliard korun. Dnes už Beckhamovi patří mezi nejmocnější celebrity světa a jejich podnikatelské impérium sahá od sportu přes módu až po reality a mediální produkci.
Rodák z londýnského Leytonu vyrůstal v běžné dělnické rodině a od dětství byl posedlý fotbalem. Už jako malý fanoušek snil o tom, že jednou nastoupí za Manchester United. Tento sen si splnil v devadesátých letech, kdy se stal součástí slavné generace mladých hráčů vedených trenérem Sirem Alexem Fergusonem. Beckham se rychle proslavil svými přesnými centry, přímými kopy a mimořádnou schopností budovat vlastní mediální image.
Během kariéry hrál také za Real Madrid CF, LA Galaxy, AC Milan a Paris Saint-Germain F.C.. Přestože vydělal obrovské částky už během aktivní kariéry, skutečný finanční boom přišel až po odchodu z fotbalu.
Inter Miami proměnil Beckhama v miliardáře
Nejdůležitější investicí jeho života se stal americký klub Inter Miami CF, do kterého vstoupil jako spolumajitel v roce 2018. Beckham tehdy využil speciální klauzuli ze smlouvy s LA Galaxy, díky níž mohl získat tým z Major League Soccer za výrazně výhodnější cenu než ostatní investoři.
Zpočátku se projekt potýkal s problémy a klub nepřitahoval takovou pozornost, jakou si Beckham představoval. Vše se ale změnilo v okamžiku, kdy se mu podařilo přivést Lionela Messiho. Přestup argentinské hvězdy způsobil obrovský globální zájem o Inter Miami. Hodnota klubu během krátké doby vystřelila na více než 43 miliard korun a z Beckhamovy investice se stal doslova zlatý důl.
Obrovské peníze nepřicházejí jen z fotbalu samotného. Beckham investoval také do rozsáhlého developerského projektu v okolí stadionu Nu Stadium poblíž Miami International Airport. Luxusní komplex zahrnuje kanceláře, restaurace, obchody i rezidenční budovy rozložené na ploše 131 akrů. Hodnota projektu je odhadována na téměř 11 miliard korun.
Vedle toho bývalý fotbalista nadále vydělává na reklamních smlouvách se světovými značkami. Dlouhodobě spolupracuje například s Adidas nebo Hugo Boss. Beckham má také vlastní wellness značku IM8 a mediální společnost Studio 99, která produkovala úspěšný dokument pro Netflix.
Rodina Beckhamových se stala globální značkou
Obrovský podíl na úspěchu má také Victoria Beckham. Někdejší členka Spice Girls se po skončení hudební kariéry vrhla do světa módy a vybudovala luxusní módní značku, která dnes generuje miliardové obraty. Přestože její podnikání v minulosti prodělávalo, Victoria do něj investovala značné prostředky a postupně z něj vytvořila respektované módní impérium.
Beckhamovi jsou dnes považováni za jednu z nejslavnějších rodin showbyznysu. Mají čtyři děti — Brooklyna, Romea, Cruze a Harper. Zatímco Brooklyn se věnuje módě, fotografii a gastronomii, Romeo se vydal ve stopách otce a hraje fotbal. Rodina pravidelně poutá pozornost médií a patří mezi nejvlivnější celebrity na sociálních sítích.
David Beckham dnes většinu času tráví mezi Miami, Londýnem a dalšími světovými destinacemi. Kromě řízení Interu Miami se věnuje podnikání, charitativním projektům a spolupráci s luxusními značkami. V roce 2025 byl navíc povýšen do rytířského stavu, a získal tak titul Sir David Beckham.
Mohlo by vás zajímat
Přestože Beckham vydělal během kariéry stovky milionů korun jako fotbalista, jeho příběh ukazuje, že největší bohatství vybudoval až po odchodu ze sportu. Díky kombinaci správných investic, silné osobní značky a globální popularity se z bývalého fotbalisty stal jeden z nejbohatších a nejvlivnějších sportovních podnikatelů současnosti.
Nejbohatším sportovcem světa však Beckham stále není. Tím zůstává basketbalová legenda Michael Jordan, jehož majetek je podle aktuálních odhadů přibližně 95 miliard korun. Největší část svého bohatství Jordan vybudoval díky dlouholeté spolupráci se značkou Nike a mimořádně úspěšné značce Air Jordan.
Předchozí článekNová láska! Oblíbený zpěvák se vyznal překrásné herečce