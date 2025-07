Bažantí ostrov: Území, které mění stát dvakrát ročně

11. 7. 2025 – 9:50 | Zpravodajství | Alex Vávra

Na hranici mezi Francií a Španělskem leží neobvyklý ostrov, který si obě země spravují napůl – každých šest měsíců si ho předávají jako symbol míru. Bažantí ostrov je nejmenším kondominiem na světě a tichým svědkem dávných dohod, které ukončily války a spojily královské rody.

Bažantí ostrov (Isla de los Faisanes, Île des Faisans) je neobydlený říční ostrůvek o rozloze 0,68 hektaru, ležící na řece Bidasoa, která tvoří přirozenou hranici mezi Francií a Španělskem. Tento ostrov má zvláštní právní status: správa nad ním se střídá každých šest měsíců mezi oběma zeměmi. Od 1. února do 31. července jej spravuje Španělsko, od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku Francie. Jde tak o nejmenší existující kondominium na světě – území, které je společně spravováno dvěma suverénními státy, aniž by bylo fyzicky rozděleno. Bažantí ostrov je zároveň jediným kondominiem na světě, kde se správa pravidelně střídá, nikoli vykonává současně.

Původ názvu ostrova je výsledkem historických jazykových nedorozumění. V římských dobách se místo nazývalo "Pausoa", což je baskické slovo pro krok nebo přechod. Francouzi si jej mylně vyložili jako "Paysans" (rolníci), což později přetvořili na "Faisans" (bažanti), přestože na ostrově žádní bažanti nikdy nebyli. Ve skutečnosti je domovem spíše vodního ptactva, jako jsou zelené chocholaté kachny a migrující druhy.

Symbol míru a dějinného smíření

Bažantí ostrov sehrál významnou roli v evropské historii, zejména v období po třicetileté válce. V roce 1648 zde probíhala diplomatická jednání mezi Francií a Španělskem, která předcházela ukončení válečného konfliktu. V roce 1659 byla na ostrově podepsána Pyrenejská smlouva, která formálně ukončila francouzsko-španělskou válku. V roce 1660 se zde odehrál i symbolický akt královského sňatku: španělská infantka Marie Terezie přešla ostrov z jihu na sever, aby se provdala za francouzského krále Ludvíka XIV. Tato událost stvrdila nejen mír, ale i nové politické vazby mezi oběma mocnostmi.

zdroj: Profimedia.cz

Na základě těchto historických událostí byl ostrov ustanoven jako symbol smíření a rozhodnuto, že jej budou oba státy společně spravovat. Tento princip byl právně zakotven v roce 1856 v Bayonnské smlouvě. Od té doby si Francie a Španělsko ostrov předaly již více než 700krát. Přístup na ostrov je přísně omezen – veřejnosti je umožněn vstup pouze při oficiálních předávacích ceremoniích, které se konají dvakrát ročně, případně v rámci výjimečných kulturně-historických prohlídek.

Bažantí ostrov je jedním z mála existujících kondominií na světě. Podobné případy sdílené správy zahrnují například Bodamské jezero (mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem), záliv Fonseca (Honduras, Salvador a Nikaragua), nebo kontinentální kondominium Antarktidy, spravované 29 signatáři Antarktické smlouvy. Přestože je ostrov malý a veřejnosti nepřístupný, zůstává trvalým symbolem evropské diplomacie a kompromisu. V době, kdy jsou hranice opět předmětem sporů a geopolitického napětí, je Bažantí ostrov připomínkou toho, že i nejmenší území může hrát velkou roli v zachování míru.