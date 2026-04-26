Barcelona i bez Yamala zlomila prokletí na hřišti Getafe a vede už o 11 bodů
26. 4. 2026 – 0:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výhrou 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu.
Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok na druhý Real Madrid, který v pátek jen remizoval 1:1 na hřišti Betisu Sevilla.
Obhájci titulu prolomili sérii nezdarů na stadionu Getafe i bez Yamala, který kvůli poranění stehna přijde o zbytek sezony. Brankami se o to postarali López a Rashford. Španělský útočník se trefil počtrnácté v soutěži a jen dva góly ho dělí od nejlepšího týmového střelce Yamala.
"Máme velký náskok, ale čekají nás ještě další zápasy. Zní to jako klišé, ale nesmíme polevit," řekl Fermín López po zápase, v němž otevřel skóre v 45. minutě. Střídající Rashford pojistil výhru čtvrt hodiny před koncem. Náhradníci Barcelony dali v této sezoně už 17 branek. V elitních ligách mají lepší bilanci jen střídající hráči Bayernu Mnichov s 18 góly. Brankář Getafe Jiří Letáček sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Po sérii čtyř ligových porážek uspělo Atlético Madrid, které zvítězilo nad Bilbaem 3:2 a upevnilo si čtvrté místo, jež zaručuje účast v Lize mistrů. Před pátým Betisem má desetibodový náskok. Bilbao vyhrálo prosincový vzájemný duel a také dnes šlo do vedení, Atlético ale brzy po přestávce skóre otočilo. Góly se o to postarali Griezmann a Sörloth, který v závěru přidal ještě další trefu. Dvanáctou brankou v soutěži potvrdil pozici nejlepšího střelce madridského týmu. Po něm v sedmé minutě nastavení ještě snížil Guruzeta.
Skvělou střeleckou formu potvrdil útočník Alavésu Toni Martínez, jenž dvěma góly rozhodl o výhře 2:1 nad Mallorcou. V posledních pěti ligových utkáních skóroval šestkrát.