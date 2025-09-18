Bankrotová vlna v Česku útočí, čísla jsou nejhorší od pandemie
18. 9. 2025 – 7:57 | Ekonomika | Štěpán Bárta
České podnikání se otřásá v základech. Jen od začátku roku do konce srpna vyhlásilo bankrot 4 265 živnostníků a firemních podnikatelů – to je o 15 procent více než loni. Podle analytiků jde o nejvyšší čísla od roku 2021 a ukazují, že tlak rostoucích nákladů a slabší poptávky začíná mít tvrdé následky.
Nejvíc krachů ve stavebnictví, Praha zatím odolává
Podle analýzy společnosti CRIF přibylo oproti loňsku během osmi měsíců 563 bankrotů navíc. Nejvíce jich padlo v Moravskoslezském kraji, Středočeském kraji a v Praze. Úplně opačný obrázek nabízí Vysočina a Karlovarský kraj, kde bylo bankrotů nejméně.
Nejohroženější odvětví? Stavebnictví. Právě tam podnikatelé nejčastěji končí u soudu. Následuje obchod a zpracovatelský průmysl. Meziročně raketově přibylo také bankrotů v administrativních a podpůrných činnostech – o 45 procent více než loni. Prudký růst vykázalo i nakládání s nemovitostmi či ubytování a stravování. Jediným oborem, který dokázal odolat, zůstává IT a telekomunikace.
Srpen byl klidnější, ale trend je neúprosný
Srpen přinesl nečekané zpomalení – soudy tehdy vyhlásily „jen“ 505 bankrotů podnikatelů, což bylo nejméně v letošním roce. Podáno bylo také méně insolvenčních návrhů než v červenci. Jenže i přes tento krátkodobý pokles platí, že od ledna do srpna rostl počet bankrotů nepřetržitě už třetím rokem v řadě.
Za posledních 12 měsíců připadalo nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů v Ústeckém kraji – celkem 88. V těsném závěsu skončil Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Naopak Praha je dlouhodobě nejodolnější: pouze 37 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů.
Začátečníci padají nejčastěji, veteráni se drží
Z analýzy také vyplývá, že zvyšuje se podíl podnikatelů, kteří se na trhu drželi maximálně pět let. Ti tvoří stále větší část bankrotových statistik. Naopak podnikatelé, kteří podnikali déle než 30 let, se mezi bankrotujícími objevují méně často. Více než dvě třetiny zkrachovalých podnikatelů navíc nevykazovaly žádný obrat – jejich podnikání tak bylo už před vyhlášením bankrotu prakticky nefunkční.
Podle analytičky Věry Kameníčkové se platební morálka podnikatelů skutečně zhoršuje. „Objem úvěrů roste rychleji než objem vkladů, což znamená, že podnikatelé mají stále větší problémy s financováním,“ vysvětluje.
Ačkoliv současná čísla ještě nedosahují dramatických hodnot z let 2020 a 2021, trend je zřejmý: bankrotů přibývá a podnikatelské prostředí houstne. Rok 2025 se tak může stát jedním z nejtěžších období pro české živnostníky za poslední dekádu.