Balonová fiesta v Hradci Králové bude do roku 2030, loni vytvořila rekord
15. 7. 2026 – 13:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Setkání horkovzdušných balonů v Hradci Králové bude po loňské rekordní fiestě pokračovat nejméně do roku 2030.
Město kvůli tomu s balonáři ze společnosti Fly marketing uzavře memorandum o spolupráci. Letošní fiesta pod názvem Balonové nebe bude od 2. do 6. září a město ji podpoří 800.000 korunami. ČTK to dnes řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
Balonové nebe, při němž by mělo nad Hradcem Králové létat až 50 horkovzdušných balonů, naváže na loňskou fiestu, která byla součástí celoročního programu oslav 800 let města. Vzduchoplavci při ní loni 3. září vytvořili současným startem 81 horkovzdušných balonů český rekord. Hradeckými fiestami balonáři také navážou na šest ročníků akce Balony nad Rozkoší, které se konaly v letech 2019 až 2024.
"Kromě týmů z České republiky k nám letos zavítají také posádky z Polska, Švédska a Nizozemska," uvedl David Línek ze společnosti Fly marketing. Setkání horkovzdušných balonů bude součástí městských Královských slavností na přelomu srpna a září. Kromě létání budou na programu Balonového nebe i společenské a kulturní akce, při podvečerních startech půjde zejména o hudební produkce.
Balonové nebe se bude konat především na louce u ulice Akademika Bedrny. Hlavní program fiesty s hromadným startem zhruba 50 balonů, vystoupením kapel a hořákovou show organizátoři plánují na pátek 4. září od 16:00. Ve čtvrtek 3. září odpoledne bude na programu fiesty let balonů z Jaroměře - Josefova, který bude součástí oslav 900 let založení Jaroměře.
Ranní lety budou soutěžní. Posádka si bude sama volit místo startu, aby co nejpřesněji přeletěla nad hradeckou Bílou věží. "Místa startů si budou posádky volit podle aktuálního směru větru. Určitě bude docházet k atraktivním situacím, kdy budou balóny nafukovány v parcích a volných prostranstvích ve městě," uvedli pořadatelé.