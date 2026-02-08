Dnes je neděle 8. února 2026., Svátek má Milada
Balet je jako koncentrační tábor. Ti, kdo ho přežijí, z něj vyjdou silnější, tvrdí profesionální choreograf

8. 2. 2026 – 9:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Stačí jeden pohyb, jeden nádech a krátká pauza. V ten moment se rozhodne jestli divák vidí jen techniku nebo skutečné umění. Právě tak mluví o tanci tanečník a vizuální tvůrce Martin Goga, který popisuje pohyb jako jazyk, jenž obchází slova a míří přímo do emocí.

Profesionální choreograf, vizážista, vizuální tvůrce a odborník na líčení pro foto a video Martin Goga upozorňuje, že choreografie není jen o pohybu, ale o myšlení v prostoru, rytmu a emocích. Stejný princip podle něj platí i ve světě make-upu a vizuální estetiky – většina tipů selhává, protože řeší značky, ne kontext. Nejde o to, čím pracujete, ale jak: s tělem, světlem, kamerou a energií člověka před vámi.

Pohyb jako intimní zpověď

Pohyb je absolutní svoboda bytí,“ říká Goga. Tanec pro něj není efektní show ani sportovní disciplína, ale hluboce osobní dialog se sebou samým  a teprve potom s publikem. Tělo podle něj mluví hlasem duše. A právě proto funguje i beze slov. Publikum okamžitě pozná, kdy je emoce skutečná.

Balet: krása v přísné kazajce

Klasický balet formoval Martina Gogu nejen fyzicky, ale i lidsky. Disciplína, každodenní dřina, respekt k tělu a jeho limitům. „Balet je koncentrační tábor,“ říká bez příkras. Vyčerpá vás a zároveň posílí.

Na scéně Národní divadlo má podle něj každý pohyb váhu tradice. Nic není náhodné. Každý krok musí být přesný, kontrolovaný a podřízený prostoru i historii.

Současný tanec: svoboda, která bolí

Zatímco balet svazuje, současný tanec rozvazuje. A někdy až na kost. Moderní tanec podle Gogy bourá pravidla, ego i ochranné vrstvy. Nenabízí jistotu „správného“ pohybu – jen pravdu. „Jediný limit jste vy a vaše mysl,“ říká. Právě tahle svoboda ho rozložila na atomy – a znovu složila jinak.

Proč technika nestačí

Technicky dokonalých tanečníků jsou plné sály. Těch, na které se nezapomíná, je minimum. Rozdíl je podle Martina Gogy jednoduchý – srdce. Silný interpret dokáže techniku proměnit v emoci, v příběh, v energii, která se přenese do hlediště. Nejde o to, že pohyb vypadá hezky. Jde o to, že něco vyvolá.

Emoce se nedají hrát

Nepřehrávat. Buď to v sobě máte, nebo ne,“ říká Goga otevřeně. Opravdová emoce podle něj vychází z dechu, rytmu a vnitřního prožitku. Mozek nerozlišuje, zda je zážitek skutečný, nebo představovaný – tělo reaguje stejně. Publikum to pozná okamžitě.

Rytmus, který se nepočítá

Počítání taktů je jen berlička. Skutečný rytmus se podle Gogy cítí celým tělem – ve váze kroku, v dechu, v energii prostoru. „Je to jako řeka. Když ji necháte téct, je přirozená. Když ji chcete kontrolovat, ztratí sílu.

Přepnutí nálady během vteřiny

Jak se během několika sekund přepnout z radosti do temnoty? Ne hraním, ale představou. Změní se dech, tempo, postoj a emoce následuje. Čím víc životních zkušeností, tím širší emoční paleta. A tam, kde chybí realita, nastupuje představivost.

Z jeviště před kameru

Vše, co si Martin Goga osvojil na jevišti, přenesli do práce za kamerou. Gesto, pauza, světlo, kompozice. Každý detail má význam. Výsledkem nejsou ploché obrazy, ale vizuály s hloubkou – prostorovou i emoční.

Proč nás tanec nepřestává fascinovat?

Protože mluví jazykem, kterému rozumíme dřív než slovům. A protože – jak říká Martin Goga – někdy stačí jeden pohyb, aby bylo řečeno úplně všechno.

Tagy:
pohyb tanec balet emoce duše choreograf
Zdroje:
Vlastní, Medium, Martin Goga, wlv.openrepository.com, zonaumeni.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

