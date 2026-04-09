Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, firmy podle něj nepochopitelně zdražovaly
9. 4. 2026 – 16:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny.
Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X. Firmy k tomu uvedly, že jejich ceny vycházejí ze situace na trhu, pochybení odmítly.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 Kč za litr nafty a 43,05 Kč za litr benzinu. Na pátek nejvyšší povolené ceny stanovilo ministerstvo výrazně níže. Litr nafty se bude prodávat maximálně za 45,20 Kč, což je o 4,20 Kč méně než dnes. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat nejvýše za 41,77 Kč, tedy o 1,28 Kč méně než dnes.
"Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí," řekl ráno Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100.000 tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.
"Velkoobchodní ceny pohonných hmot skupiny Orlen Unipetrol se dlouhodobě odvíjejí od cenového indexu UIC, který je od roku 2016 veřejně dostupný na webu společnosti. Index vychází z aktuální situace na evropském trhu s ropou a ropnými produkty a z mezinárodních cenových kotací. Současně zohledňuje specifika středoevropského regionu, vývoj kurzu koruny vůči americkému dolaru i další faktory, jako je plnění emisních cílů," řekl dnes ČTK mluvčí společnosti Pavel Kaidl.
K půjčce ropy ze státních rezerv připomněl, že státní společnost Mero jakožto majitel přepravní infrastruktury nebyla schopna kvůli pracím na ropovodu TAL zajistit přepravu plného objemu ropy, který podnik už dříve zakoupil. "Díky této zápůjčce jsme schopni zachovat kontinuální výrobu pohonných hmot a jejich dodávky pro český trh," dodal Kaidl.
Jakékoliv pochybení odmítla i společnost MOL, která deklarovala, že postupuje v souladu s vládní regulací. Firma upozornila, že velkoobchodní ceny jsou ovlivněny například současnou omezenou dostupností nafty na evropském trhu. Společnost navíc nemůže kvůli vývozním restrikcím na Slovensku nyní dovážet paliva z rafinérie Slovnaft a musí tak veškeré palivo pro český trh kupovat na volném trhu. "Naše velkoobchodní ceny se tak odvíjí od cen ostatních hráčů. V opačném případě bychom byli nuceni generovat významné finanční ztráty, případně bychom nebyli schopni plnit naše smluvní závazky," řekl manažer komunikace MOL Česká republika Mikuláš Duda.