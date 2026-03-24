Babiš: Vláda nerezignuje na zákon, který by rozkryl financování organizací
24. 3. 2026 – 12:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o transparentnosti, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů.
V příspěvku na síti X uvedl, že je třeba definovat pravidla tak, aby co nejméně zatížila neziskové organizace poskytující například charitu či volnočasové aktivity mládeže. Vztahovat se má na organizace, které ovlivňují vznik legislativy a mají obdobnou náplň jako politické strany, které musejí informace o svém financování zveřejňovat.
Každý ministr má za úkol definovat, které neziskové organizace potřebuje a které ne, řekl ministerský předseda s tím, že věc si vyžádá delší čas a hlubší debatu. "Chci, aby byl napsán (zákon) precizně a aby platil pro všechny bez výjimky, ať peníze přicházejí z nadnárodních organizací, ze západu nebo je jedno odkud," uvedl. Je podle něj vidět sílící šedou zónu mezi občanským aktivismem, lobbingem a zahraničně financovaným ovlivňováním státu.
Stejně jako v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) dnes Babiš řekl, že kabinet nechystá zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací, o němž by bylo možné hovořit jako o ruském. Potvrdil také, že přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz zajistí vyhláška ministerstva financí. Zbude pak ale okruh organizací, na jejichž financování nebude vidět, na což vláda nechce rezignovat.
Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, slibuje zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. "Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků," uvádí také.
K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD. Pracovní verze předpisu o zahraničních vazbách, která unikla na veřejnost, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.
Tejc v pondělí uvedl, že ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku či třeba USA. "My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá," uvedl Tejc.
Opozice vyzvala Babiše, aby přípravu zákona zastavil. "Nejde o to, abychom na někoho ukazovali prstem, jde o to, aby všichni jste měli přehled," uvedl dnes premiér s tím, že vláda nechce zákon proti neziskovým organizacím, ale zákon o transparentnosti. "To je zásadní rozdíl, který se v celé debatě účelově zamlžuje," konstatoval.
V souvislosti s Rajchlovým návrhem předpisu opozice kritizovala zapojení Babišovy poradkyně pro oblast svobodu projevu je Natálie Vachatové. Podle lidoveckého poslance Jana Bartoška se aktivně zastává Ruska a přispívá k šíření jeho propagandy. "Vachatová není žádné bezpečností riziko, já jsem ji vzal proto, že se vyzná v tom deep statu, vyzná se v těch neziskovkách, ona rozkryla jak tečou peníze ze zahraničí, Vachatová je úplně v pohodě, radí mi, vůbec mi to nevadí," řekl dnes Babiš v rozhovoru pro Blesk.