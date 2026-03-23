Babiš ve videozdravici pro Patrioty pro Evropu ocenil maďarského premiéra Orbána
23. 3. 2026 – 23:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš ve videozdravici určené dnešnímu shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu ocenil politiku, hodnoty a zkušenosti maďarského premiéra Viktora Orbána.
Informovala o tom agentura MTI. Sjezd hostila Budapešť. V Maďarsku se v dubnu konají volby, ve kterých podle průzkumů může Orbánovu národně-konzervativní stranu Fidesz porazit opoziční Tisza.
Babiš uvedl, že v dobách nejistoty nestojí lidé o experimenty, ale hledají prověřené vedení a někoho, kdo zemi provedl těžkými časy. Takovou osobu vidí český premiér v Orbánovi, když podle MTI řekl, že volby v Maďarsku nejsou jen o politice, ale také o stabilitě, zkušenostech a hodnotách zastávaných Orbánem.
Babiš mimo jiné řekl, že patrioti stojí proti nelegální migraci a jsou jednotní v odpovědnosti za své obyvatele, rodiny a budoucí generace. "To je to, co nás jako patrioty spojuje," citovala českého premiéra maďarská tisková agentura.
V Evropském parlamentu tvoří politickou skupinu Patrioti pro Evropu, která bývá označována jako pravicově populistická, mimo jiné Babišovo hnutí Ano, Orbánův Fidesz nebo Liga severu italského vicepremiéra Mattea Salviniho.
Sjezdu Patriotů pro Evropu se Babiš původně plánoval zúčastnit. Cestu do Budapešti ale nakonec zrušil kvůli aktuálnímu dění v Česku. Reagoval tak na páteční požár budovy zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje kvůli podezření na teroristický útok.
Orbán, který dnešní setkání hostil, nehledě na nepříznivé průzkumy veřejného mínění prohlásil, že nadcházející volby maďarské vládní strany vyhrají. Orbánův Fidesz od roku vládne v koalici s Křesťanskodemokratickou stranou (KDNP). Maďarský ministerský předseda také řekl, že napříč Evropou se zmobilizovaly obrovské síly proti vlastenecké maďarské vládě.
"Máme v úmyslu obsadit a přetvořit bruselské centrum," řekl Orbán, "Chceme unii, která je aliancí suverénních zemí. Nechceme federaci, nechceme stále užší unii," uvedl. Účastníky dnešního sjezdu pak označil za budoucí lídry Evropské unie, kterými se stanou po volbách do Evropského parlamentu v roce 2029.
"Bruselská levicově-liberální elita slábne," řekl Orbán s tím, že Patrioti pro Evropu naopak sílí. Poukázal na růst hnutí ve střední Evropě, když výslovně zmínil Babišův návrat do premiérského křesla. Poznamenal, že vlastenečtí lídři jsou u moci také v Polsku a na Slovensku a že v Rakousku se k vládě dostanou. Volby v alpské republice v roce 2024 sice vyhrála Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která je členem Patriotů pro Evropu, vládu ale sestavit nedokázala.
Vedle Bruselu kritizoval Orbán i Německo, které označil za opětovně nemocného muže Evropy. Němečtí voliči podle něj zatím nechtějí přistoupit k celkovému zrevidování německé politiky. Termín "nemocný muž Evropy" se v případě Německa používal v době, kdy se země potýkala s hospodářskými problémy po znovusjednocení dvou německých států. V posledních letech na Německo opět doléhají ekonomické potíže.