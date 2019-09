Babiš spáchal podraz, na který je justice krátká

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Kauza evropské dotace pro Čapí hnízdo se k soudu patrně nedostane. To však neznamená, že byla v pořádku. Nedá se z toho vyvodit závěr, že velkouzenář nespáchal lumpárnu.

Na ptáky (zejména na čápy) jsme krátký a na Andreje Babiše taky. Tak patrně vyhodnotil státní zástupce Jaroslav Šaroch šance na to, aby s důkazy, které sesbíral vyšetřovatel Pavel Nevtípil, uspěl s obžalobou premiéra u soudu. Proto navrhl zastavit trestní řízení.

Anebo za jeho obratem po dlouhých čtyřech letech vyšetřování dotace pro Farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích vězí něco jiného? Je snad možné, aby Šaroch názor nezměnil, ale změnil mu ho někdo jiný?

Byl to každopádně neobvyklý obrat. Ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství vyplývá, že státní zástupci loni zastavili 814 stíhání. To je pouhé procento kauz – a právě do tohoto procenta se vešel zmíněný dotační případ.

Pravda, bude ho ještě posuzovat Šarochův nadřízený, šéf státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, který může rozhodnout, že případ před soud pošle. To je však málo pravděpodobné. Loni se to stalo u 35 kauz, což jsou čtyři procenta.

Do případu může rovněž zasáhnout vrchní státní zastupitelství. Vede ho Lenka Bradáčová, která loni vyjádřila nespokojenost s pomalým a váhavým postupem vyšetřování.

Nelze vyloučit, že kauza se nakonec před soud dostane. Vše ale ukazuje na to, že bude uzavřena se vzkazem: Vyšetřování skončilo, zapomeňte.

Nejlepší projekt

Zapomeňte? Znamená to, že vše bylo v pořádku?

Tady se patří vložit stručné opáčko pro ty, kterým se příběh vypařil z paměti. (Ti, kteří mají kauzu v závitech, ho mohou přeskočit.)

Podstata příběhu je vcelku prostá: Aby mohl na Čapí hnízdo čerpat padesátimilionovou dotaci z unijního fondu určenou pro malé a střední podniky, vyvedl Babiš farmu ze svého dotacemi vypaseného holdingu.

Převedl ji na "firmičku" svých dvou dospělých dětí a bratra své partnerky, nynější manželky. Všichni byli ukryti za anonymními akciemi, tedy akciemi na doručitele, a tak na úřadu nikdo nepojal podezření, že podnik žádající o dotaci je s Agrofertem personálně, finančně i technicky propojen.

Když dotaci firma vyčerpala, Babiš shrábl "čapák" zpátky pod křídla holdingu a holedbal se (viz video) tím, že to byl jeho the best project (nejlepší projekt).

Lumpárna par excellence, byť v českém podnikatelském prostředí nejspíš nijak unikátní.

Pro Babiše to byl normální byznysplán se zapojením evropských fondů. "Přidělení dotace, na rozdíl od jiných, neprovázela žádná korupce… Neporušil jsem žádný zákon. Neexistuje žádný důkaz, ani existovat nemůže," ujistil v neděli Babiš na svém facebookovém účtu.

Má pravdu, důkazy jeho holding zametl, včetně listiny přítomných na valné hromadě Farmy Čapí hnízdo a prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů. Poté, co firmu převzal zpátky, Babišův holding vzkázal, že je "nedokázal dohledat" (tady).

Tyto dokumenty mohly prokázat či vyvrátit pravdivost Babišova tvrzení o dětech-majitelích firmičky pobírající evropské peníze.

Co není trestné, může být...

Žádné peníze se neztratily, byly proinvestovány, opakuje Babiš.

Dává tím najevo názor, že vlastně není nic špatného, když vylákáte evropské peníze z Bruselu, byť pro vás určeny nejsou. Pokud je nevyvedete do ciziny a doma za ně něco postavíte, jste pašák.

Premiér tak oprašuje starou zásadu – "co je doma, to se počítá". A když to není trestné, tak si…

... Tak si to na závěr sesumírujme. Babišův postup s Čapím hnízdem nemusel být jen

a) trestný,

ale také



b) neetický (nemravný),

nebo

c) protiprávní (neodpovídající evropskému právu, podle kterého se dotace přidělují).

A pokud bychom vyloučili bod a), neznamená to ještě, že padají hodnocení vyslovená v bodech b) a c).

Dotační projekt pro Čapí hnízdo byl podraz jako vyšitý. Na evropské i české daňové poplatníky.