Babiš se vysmíval Moravcovi, ten ho setřel jízlivou glosou
29. 5. 2026 – 12:43 | Magazín | Jana Strážníková
Premiér se posmíval novému podnikatelskému záměru Václava Moravce, ten se tím nicméně nenechal nikterak rozhodit.
Není žádným velkým tajemstvím, že kdybychom sepisovali seznam největších fanoušků moderátora a žurnalisty Václava Moravce, premiér Andrej Babiš by jeho čelní místa opravdu nezaujímal.
Však si stačí vzpomenout na Babišovy zlomyslné komentáře, když byl v evidentně dobrém rozmaru z toho, že Moravec odcházel z České televize.
„Prosím vás, máme strašný koaliční průšvih. Představte si, co se dneska stalo. Okamura šel po devíti letech k Moravcovi a ten skončil. Chápeš to?“ smál se Babiš ve svém podcastu v rozhovoru s ministrem práce a sociálních věci Alešem Juchelkou.
„Normálně skončil, po jednadvaceti letech. My budeme tak brečet… Já jsem se tam právě chystal,“ dodával se zlomyslnou ironií.
Jak už ale víme, Moravec nezůstal v pozadí dlouho a už stihl rozjet nový projekt: Placenou stránku Moravec.cz, kde připravuje pět nezávislých publicistických pořadů.
Nový podnikatelský záměr samozřejmě neunikl ani Babišovi, který ani tentokrát nenašel žádná slova chvály: „Podívejte se na Moravce, jak je šikovný, ne? Asi na to nepotřebuje moc lidí, na ten pořad. Bylo by zajímavé porovnat náklady na bývalého Moravce v České televizi a nového Moravce. A ještě za to kasíruje peníze, tak to je pecka,“ komentoval pobavený Babiš.
Co ho rozesmálo na tom, že člověk chce podnikáním vydělat peníze, není jasné.
Sám Moravec ale nezůstal jen útrpně stát. Místo toho, aby se snížil k nějakým útokům, posmívání či hádkám, reagoval jen břitkou glosou:
„Budeme rádi, když se pan premiér stane naším předplatitelem a podpoří tak nezávislou publicistiku,“ napsal.