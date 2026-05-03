Babiš se setkal se Zelenským, poprvé od opětovného nástupu do čela vlády
3. 5. 2026 – 17:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český premiér Andrej Babiš se dnes v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády. Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě.
Český premiér před odletem do Jerevanu uvedl, že by se znovu mohl s prezidentem země, která čelí ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Ta se uskuteční 25. a 26. června.
Bilaterální jednání státníků se koná den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, srbského předsedy vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.
Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.