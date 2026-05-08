Babiš se ohradil proti kritice Pavla kvůli zpoždění, nejsem jeho podřízený, řekl
8. 5. 2026 – 19:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním.
Babiš žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem. Kancelář prezidenta republiky (KPR) na síti X uvedla, že posunutí času schůzky nebylo možné kvůli dopolední pietě na pražském Vítkově.
"Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém," prohlásil Babiš.
Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.
Babiš na ranní schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že "mu to nevyšlo".
Babiš podotkl, že byl od úterý na výjezdu v Moravskoslezském kraji a vrátil se ve čtvrtek kolem 22:30. Musel si ještě vybalit, vyřešit poštu, připravit se na návštěvu belgického premiéra a spát šel o půlnoci. Požádal proto ve čtvrtek ráno vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu o posunutí schůzky na Hradě na 9:00, ale bylo mu odpovězeno, že to bohužel nejde. "Ráno samozřejmě - i když jsem vstával celkem brzo - tak jsem to nezvládl," dodal Babiš.
Prezidentská kancelář dnes potvrdila, že žádost o půlhodinové posunutí termínu řešila. "Nicméně vzhledem k tomu, že prezident i premiér se museli v 10 hodin účastnit pietního aktu na Vítkově, nezbyl by dostatečný prostor pro důležité jednání obou politiků. Proto jsme Úřad vlády informovali, že posun termínu není možný," uvedla KPR.
Někdejší mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo zpoždění za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný. Naopak bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který je nyní vedoucím kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), by byl smířlivý. Podobné situace zažil i za své praxe a jsou podle něj akceptovatelné v rámci takzvané akademické čtvrthodiny.
Babiš jednal na Hradě s Pavlem o tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Shodu nenašli, Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí, prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Po schůzce s belgickým premiérem Babiš označil za zvláštní, že prezident dal den před jejich dnešní schůzkou ohledně summitu rozhovor Deníku N. "Kde mi vzkazuje, že všechno je hotovo. To taky není fér," řekl. Pavel v rozhovoru řekl, že chce po dnešním jednání s Babišem oznámit, že se summitu NATO zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu.