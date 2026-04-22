Babiš se dnes odpoledne sejde s ředitelem ČT Chudárkem kvůli financování
22. 4. 2026 – 8:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes odpoledne setká s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií.
ČT by měla v příštím roce přijít o zhruba jednu miliardu korun. K aktuálnímu dění v souvislosti s navrhovanými změnami financování médií veřejné služby se dnes dopoledne také vyjádří odbory České televize a Českého rozhlasu (ČRo) a iniciativa Veřejnoprávně. Na podporu veřejnoprávních médií se zároveň v Praze uskuteční protestní pochod studentů středních a vysokých škol k ministerstvu kultury. Zapojit by se měly školy i v dalších městech, například v Brně, Olomouci, Ostravě, Opavě.
ČT a ČRo v pondělí ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš v pondělí řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení.
Podle Chudárka zřejmě na schůzce nedojde ke konkrétním návrhům, ale k vyjasnění pozic a informaci, co se kolem České televize děje. Pro ČT je podle něj naprosto nepřijatelné, aby přišla příští rok o jednu miliardu korun. "Nemohli bychom poskytovat službu, kterou poskytujeme a vedlo by to opravdu ke katastrofě," podotkl.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Babiš v pondělí vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií.
S Chudárkem se chce premiér normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. "Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá 17 členských států (EU)," řekl v pondělí Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě.
Generální ředitel ČRo René Zavoral se v úterý sešel s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO), který podle Zavorala slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákonu o ČT a ČRo. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci tzv. poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly podle prvních odhadů snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů korun ročně. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), který se schůzky také účastnil, řekl novinářům, že poslanecký návrh předloží až po setkání premiéra Babiše s ředitelem ČT Chudárkem.