Babiš s Červeným dnes představí podmínky programu Nová zelená úsporám
28. 5. 2026 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) představí podmínky programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos měl stát z Modernizačního fondu na program uvolnit čtyři miliardy korun. Žádosti u klasického programu se pak měly spustit na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu.
NZÚ je nejdéle trvající dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Základem je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Důraz je kladen na využití obnovitelných zdrojů energie.
Dříve mohli lidé z NZÚ čerpat dotace, nyní podporu tvoří pouze bezúročné půjčky. Přímé dotace budou podle dřívějších informací jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy lidi pobírající superdávku nebo seniory s důchodem do 25.000 měsíčně. Takzvané zranitelné domácnosti budou moci čerpat na renovace až 400.000 Kč.
Loni v listopadu ministerstvo životního prostředí program NZÚ předčasně ukončilo kvůli vysokému zájmu o dotace a rychlému vyčerpání peněz. Pro rodinné domy byla v nové etapě od února 2025 navýšena suma o čtvrtinu na 17,4 miliard korun. U bytových domů, které program podporuje bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliardy korun.