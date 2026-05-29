Babiš před poslanci zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně
29. 5. 2026 – 8:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Andrej Babiš (ANO) včera ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně.
Opoziční udání do Bruselu mohou způsobit škodu českému státu, řekl ministerský předseda při interpelacích. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan se ho ptal, zda si myslí, že právní názor ministerstva zemědělství vyplácet nyní dotace skupině Agrofert je správný, a pokud Evropská komise rozhodne, že Česko dotace vyplácet nemělo, kdo je zaplatí. Babiš na tyto dotazy přímo neodpověděl.
Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním Babišova střetu zájmů. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
"Žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl," řekl v úvodu vystoupení Babiš. Později zopakoval střet zájmů vyřešil velice nadstandarně. "Zbavil jsem se akcií a nikdy už je nebudu mít, nikdy," zdůraznil. Evropská komise poslala dopis podle premiéra kvůli tomu, že opozice stále udává, nejlepší jsou v tom podle něho Piráti. "Vy jste schopni způsobit škodu českému státu, jenom proto, že ta vaše nenávist vůči mně je absolutně nepřekonatelná," řekl Babiš, podle kterého je střet zájmů vymyšlená věc. "Prohráli jste volby na 'antibabiše', prohrajete je znovu na 'antibabiše'," dodal.
V reakci na doplňující Rakušanovo vyjádření, že nejde o "antibabiše", ale o peníze, se Babiš do předsedy STAN a do jeho hnutí ostře pustil. Rakušana označil kvůli korupční kauze Dozimetr za reprezentanta organizovaného zločinu. Řekl, že hnutí "pralo prachy přes Kypr". "Vy jste normálně zločinecká organizace," tvrdil Babiš a podivil se nad tím, že STAN nečelí trestnímu stíhání.
Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Rakušan dnes vyzval ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.