Babiš potvrdil, že bezpečnostní poradce Kmoníček by měl zamířit na misi u OSN
19. 5. 2026 – 14:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku.cz.
O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. V kontextu kritiky počtu vládních zmocněnců řekl, že možná nikdo.
Pozici poradce pro národní bezpečnost vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) v roce 2022. Od počátku v ní působil Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince spolu s nástupem Babišovy vlády. "Je to v plánu," odpověděl dnes Babiš na dotaz, zda by měl Kmoníček působit při OSN. Kdo ho nahradí, zatím neví. "Pravděpodobně nikdo, jsem stále kritizován, že tady máme moc lidí," podotkl.
Obsazení stálé mise v New Yorku bylo součástí balíku nominací velvyslanců, které koncem ledna zrušila Babišova vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Kabinet později schválil doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí.
Prezident Petr Pavel před týdnem řekl, že se s Babišem dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je odmítl. Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel několikrát uvedl, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obraně ČR. Patří do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně. Na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Mimo jiné byl v letech 1999 až 2001 a 2009 až 2010 náměstkem ministra, mezi roky 2001 a 2006 působil jako velvyslanec ČR při OSN v New Yorku. V letech 2006 až 2009 byl velvyslancem ČR pro Indii, Bangladéš, Nepál, Maledivy a Srí Lanku, mezi roky 2010 a 2013 vedl ambasádu v Austrálii a v letech 2017 až 2022 v USA. V letech 2013 až 2017 působil za prezidenta Miloše Zemana jako ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Velvyslancem ve Vietnamu byl od roku 2022.